 Всесвітній день боротьби з раком: німецькі фахівці радять, як запобігти хворобі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

Всесвітній день боротьби з раком: німецькі фахівці радять, як запобігти хворобі

Серед основних факторів, які можуть сприяти розвитку раку, - куріння, зловживання алкоголем та ультрафіолетові промені. Багатьом випадкам захворювання на рак можна запобігти завдяки здоровому способу життя.

Krankenschwester schiebt Bett (Colourbox/Syda Productions)

Щорічно в Німеччині від раку вмирає близько 220 тисяч людей. Майже у 500 тисяч осіб на рік рак діагностують уперше. Існує низка факторів ризику, які можуть сприяти виникненню раку. Серед них куріння і ультрафіолетові промені. Багатьом випадкам захворювання на рак можна запобігти здоровим способом життя, звертають увагу в організаціях Deutsche Krebshilfe та "Німецький науково-дослідницький центр раку" (DKFZ).

Дослідники DKFZ вважають, що принаймні 37 відсотків усіх нових випадків захворювання на рак пояснюються факторами ризику, яких можна уникнути. А якщо робити додаткові профілактичні тести - наприклад, на виявлення колоректального раку - можна було б уникнути половини всіх випадків захворювання на рак.

Головні фактори ризику

Серед головних факторів ризику - надмірна вага, недостатня фізична активність, надмірне вживання алкоголю, нездорова дієта або куріння. Існують також патогенні мікроорганізми, що викликають рак, приміром, віруси. Також серед факторів ризику розглядається і вплив навколишнього середовища, зокрема хімічних речовин або випромінювання. Належать сюди і хронічні запалення. За різними оцінками, від 5 до 10 випадків раку виникають через спадкову схильність.

Куріння як основний фактор ризику

За даними дослідників, щороку понад 85 тисяч випадків раку в Німеччині спричинені саме курінням. До них належать 46 тисяч випадків раку легенів, імовірність вилікуватися від якого досить низька. В цілому споживання тютюну безпосередньо відповідає за приблизно одну п'яту всіх випадків захворювань на рак у країні. Окрім того, до хвороб, спричинених курінням, належать також серцеві захворювання, високий кров'яний тиск або інсульти.

Який ризик ультрафіолету?

Ультрафіолетові випромінювання є основним ризиком для раку шкіри. Щороку більше 200 тисяч людей в Німеччині хворіють на такий вид раку. Тому важливим є захист від сонця і відмова від відвідування солярію.

Що можна зробити для профілактики раку?

Фахівці рекомендують зменшити надлишкову вагу і займатись регулярно фізичними вправами, щонайменше 30 хвилин щодня. Оскільки існує кореляція між високою часткою жирових відкладень у тілі і ризиком захворіти на щонайменше одинадцять видів раку, таких як рак великого і тонкого кишківника, рак печінки, нирок і молочної залози після менопаузи. Також потрібно обмежити споживання алкоголю. За різними даними, високе споживання алкоголю відповідає за 10 тисяч нових випадків захворюваня на рак у Німеччині. Але найголовніше - кинути курити. 

Що варто їсти?

У меню має бути більше цільнозернових, бобових продуктів, овочів та фруктів і менше висококалорійних продукти, які містять високу частку цукру і жиру. Обмежено варто споживати перероблене і червоного м'ясо, наприклад, яловичину, свинину або баранину, а також солону їжу. Грудне вигодовування також захищає матерів від раку молочної залози.

Всесвітній день боротьби з раком відзначають 4 лютого.

Дивитись відео 01:25
Now live
01:25 хв

Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива?

DW.COM

Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів?  

Боротьба з раком – ще суворіші правила для соляріїв у Німеччині  

Боротьба з раком – успіхи є, але прориву бракує

У світі щорічно захворює на рак 28 млн. людей. Майже половина з них вмирає від цієї жахливої хвороби – більшість у країнах, що розвиваються, наголошується на Європейському конгресі боротьби з раком у Берліні. (22.09.2009)  

ВООЗ: Тривалість життя європейців зростає, ризики через ожиріння та куріння

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тривалість життя європейців продовжує зростати. Але ожиріння, надмірне споживання алкоголю та куріння можуть змінити цю тенденцію. (12.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Боротьба з курінням: електронні цигарки як альтернатива?  

Також за темою

Coronavirus

Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів? 17.01.2019

Медики з Гонконгу встановили, що медикамент проти раку діє також проти низки вірусів, таких як грип, SARS, близькосхідний респіраторний синдром та Зіка. Утім, діюча речовина може мати також складні побічні ефекти.

Реклама

Докладно

Krankenschwester schiebt Bett (Colourbox/Syda Productions)

Німецькі фахівці про фактори, які збільшують загрозу раку

Куріння та ультрафіолетові промені - основні фактори, які можуть сприяти розвитку раку. 

Світанок у Лондоні

Brexit штовхає третину британських фірм до переїзду

Згідно з опитуванням Institute of Directors, майже третина британських компаній хочуть переїхати з країни після Brexit. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  