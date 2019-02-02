Всесвітній день боротьби з раком: німецькі фахівці радять, як запобігти хворобі

Щорічно в Німеччині від раку вмирає близько 220 тисяч людей. Майже у 500 тисяч осіб на рік рак діагностують уперше. Існує низка факторів ризику, які можуть сприяти виникненню раку. Серед них куріння і ультрафіолетові промені. Багатьом випадкам захворювання на рак можна запобігти здоровим способом життя, звертають увагу в організаціях Deutsche Krebshilfe та "Німецький науково-дослідницький центр раку" (DKFZ).

Дослідники DKFZ вважають, що принаймні 37 відсотків усіх нових випадків захворювання на рак пояснюються факторами ризику, яких можна уникнути. А якщо робити додаткові профілактичні тести - наприклад, на виявлення колоректального раку - можна було б уникнути половини всіх випадків захворювання на рак.

Головні фактори ризику

Серед головних факторів ризику - надмірна вага, недостатня фізична активність, надмірне вживання алкоголю, нездорова дієта або куріння. Існують також патогенні мікроорганізми, що викликають рак, приміром, віруси. Також серед факторів ризику розглядається і вплив навколишнього середовища, зокрема хімічних речовин або випромінювання. Належать сюди і хронічні запалення. За різними оцінками, від 5 до 10 випадків раку виникають через спадкову схильність.

Куріння як основний фактор ризику

За даними дослідників, щороку понад 85 тисяч випадків раку в Німеччині спричинені саме курінням. До них належать 46 тисяч випадків раку легенів, імовірність вилікуватися від якого досить низька. В цілому споживання тютюну безпосередньо відповідає за приблизно одну п'яту всіх випадків захворювань на рак у країні. Окрім того, до хвороб, спричинених курінням, належать також серцеві захворювання, високий кров'яний тиск або інсульти.

Який ризик ультрафіолету?

Ультрафіолетові випромінювання є основним ризиком для раку шкіри. Щороку більше 200 тисяч людей в Німеччині хворіють на такий вид раку. Тому важливим є захист від сонця і відмова від відвідування солярію.

Що можна зробити для профілактики раку?

Фахівці рекомендують зменшити надлишкову вагу і займатись регулярно фізичними вправами, щонайменше 30 хвилин щодня. Оскільки існує кореляція між високою часткою жирових відкладень у тілі і ризиком захворіти на щонайменше одинадцять видів раку, таких як рак великого і тонкого кишківника, рак печінки, нирок і молочної залози після менопаузи. Також потрібно обмежити споживання алкоголю. За різними даними, високе споживання алкоголю відповідає за 10 тисяч нових випадків захворюваня на рак у Німеччині. Але найголовніше - кинути курити.

Що варто їсти?

У меню має бути більше цільнозернових, бобових продуктів, овочів та фруктів і менше висококалорійних продукти, які містять високу частку цукру і жиру. Обмежено варто споживати перероблене і червоного м'ясо, наприклад, яловичину, свинину або баранину, а також солону їжу. Грудне вигодовування також захищає матерів від раку молочної залози.

Всесвітній день боротьби з раком відзначають 4 лютого.