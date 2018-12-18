Всесвітня рада церков: Ми сподіваємося на єдність православних в Україні

Генеральний секретар Всесвітньої ради церков Олаф Фюксе Твейт, коментуючи суперечки між православними церквами в Україні, наголосив на необхідності забезпечення свободи для всіх релігійних спільнот країни. "Це загальний принцип релігійної свободи: право церкви самоорганізовуватися у власний спосіб", - зазначив норвезький священник у коментарі Deutsche Welle.

Торік Твейт у відкритому зверненні до президента Петра Порошенка закликав українських політиків утриматися від втручання у церковні справи і висловив стурбованість можливими утисками релігійних свобод низкою законопроектів, які перебувають на розгляді Верховної Ради. Йдеться про законопроект №4128 "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", а також про законопроект №4511 "Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких перебувають в державі, яка визнана Верховною Радою країною-агресором".

Втручання у церковні справи?

Законопроектом №4128 передбачено спрощення процедури зміни церковною громадою юрисдикції, і, відповідно, переоформлення майна. Законопроект №4511 передбачає обмеження і контроль над діяльністю Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, йдеться про необхідність погоджувати з органами влади кандидатури вищих церковних ієрархів. Олаф Фюксе Твейт у зверненні до Порошенка висловив переконання, що запропоновані законодавчі зміни йдуть урозріз із зусиллями з розвитку демократії в Україні.

Нагадаємо, що 17 грудня голова профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький зазначив, що обидва згадані законопректи пройшли розгляд комітету і готові до голосування. Спікер Андрій Парубій припустив, що законопроекти можуть бути розглянуті вже 20 грудня.

"Внутрішня справа православної сім'ї"

Генеральний секретар Всесвітньої Ради церков наголосив у розмові з DW, що його організація у питанні розколу українського православ'я дотримується нейтралітету. Зрештою, до її складу входять дві безпосередніх сторони протистояння - Російська православна церква і Вселенський патріархат. "Ми сподіваємося і молимося, що буде знайдено шлях до єдності церкви в Україні. Однак це внутрішня справа православної сім'ї", - зазначив Олаф Фюксе Твейт. За його словами, Всесвітня рада церков пропонує православним церквам майданчик для консультацій і пошуку діалогу.

До складу Всесвітньої ради церков входять 348 церковних організацій з 11 країн світу.