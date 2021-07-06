Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня
Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.
Вселенський Патріарх Варфоломій
Вселенський Патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня. Про це у суботу, 14 серпня, повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
"У неділю, 22 серпня 2021 року, на території собору Святої Софії в Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - Всесвятий Вселенський Патріарх Варфоломій і Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - йдеться у повідомленні. Богослужіння розпочнеться о 09.00, духовенство та вірян просять враховувати заходи безпеки.
Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою під час візиту до Туреччини зустрілися з патріархом Варфоломієм. Тоді вони обговорювали 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту патріарха до Києва.
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
Тисячі вірян з усієї України
На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.
Як в Україні створювалася помісна православна церква
РПЦ розірвала відносини з Константинополем
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Як в Україні створювалася помісна православна церква
УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).