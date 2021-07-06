Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня. Про це у суботу, 14 серпня, повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

"У неділю, 22 серпня 2021 року, на території собору Святої Софії в Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - Всесвятий Вселенський Патріарх Варфоломій і Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - йдеться у повідомленні. Богослужіння розпочнеться о 09.00, духовенство та вірян просять враховувати заходи безпеки.

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Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою під час візиту до Туреччини зустрілися з патріархом Варфоломієм. Тоді вони обговорювали 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту патріарха до Києва.

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