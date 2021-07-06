 Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Новини

Вселенський Патріарх Варфоломій прибуде в Україну наступного тижня

Вселенський Патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії у Києві 22 серпня.

Вселенський Патріарх Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій

Вселенський Патріарх Варфоломій і митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня. Про це у суботу, 14 серпня, повідомила пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

"У неділю, 22 серпня 2021 року, на території собору Святої Софії в Києві під відкритим небом відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два Предстоятелі - Всесвятий Вселенський Патріарх Варфоломій і Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній", - йдеться у повідомленні. Богослужіння розпочнеться о 09.00, духовенство та вірян просять враховувати заходи безпеки.

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Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою під час візиту до Туреччини зустрілися з патріархом Варфоломієм. Тоді вони обговорювали 30-ту річницю незалежності України як можливу дату візиту патріарха до Києва.

 

Дивитись відео 01:10

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  • Вселенський патріарх Варфоломій І

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  • Софійський собор у Києві

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  • Митрополит Епіфаній

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    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

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  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

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  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


 

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