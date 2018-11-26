Вселенський патріархат схвалив проект статуту Української церкви

Синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту помісної православної церкви в Україні. Про це повідомляється на сайті Вселенського патріархату в четвер, 29 листопада.

"У контексті раніше ухваленого Вселенським патріархатом рішення про надання автокефалії Українській церкві та в очікуванні на надання патріаршого і синодного томосу Священний Синод схвалив проект статуту церкви", - йдеться в комінюке. Дата проведення об'єднавчого собору нової української помісної православної церкви наразі не повідомляється.

Президент України Петро Порошенко вже назвав рішення Синоду Вселенського патріархату історичним, а також заявив, що "схвалено текст Томосу про надання незалежності українській церкві". Про це він сказав у зверненні увечері у четвер, 29 листопада. За словами Порошенка, також прийнято рішення про проведення об'єднавчого архієрейського собору, а його дату оголосить найближчим часом Вселенський патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, 9-11 жовтня у Стамбулі збирався Синод Вселенського патріархату. Константинополь підтвердив намір надати українській церкві автокефалію. Синод скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надавало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. У відповідь Синод Російської православної церкви призупинив євхаристійне спілкування із Вселенським патріархатом.