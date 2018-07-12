 ВР підтримала зміни до закону про антикорупційний суд щодо апеляції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

ВР підтримала зміни до закону про антикорупційний суд щодо апеляції

254 депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроект, яким вносяться зміни до закону про антикорупційний суд у частині про апеляцію. На ухваленні цих змін наполягали, зокрема, ЄС та МВФ.

Рада проголосувала за №7441

Рада проголосувала за №7441

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7441, яким вносяться зміни до закону про судоустрій і статус суддів з поправкою щодо передачі до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) усіх підслідних йому справ з дня початку його роботи. За закон із цією поправкою проголосували 254 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, 12 липня, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кримінальні провадження щодо підслідних ВАКС злочинів, судові розгляди яких у судах першої та апеляційної інстанцій не завершено, до початку роботи антикорупційного суду передаються до ВАКС. Цією поправкою парламент вніс зміни до перехідних положень Кримінального процесуального кодексу (КПК). Згідно зі змінами, з дня початку роботи ВАКС інші суди першої інстанції припиняють приймати до розгляду клопотання та обвинувальні акти до кримінальних проваджень, підслідних ВАКС. Із цього дня клопотання у кримінальних провадженнях, підслідних ВАКС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті, передаються до антикорупційного суду для розгляду.

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Український парламент схвалив законопроект президента Петра Порошенка, який дозволяє почати створення Антикорупційного суду. (21.06.2018)

Петро Порошенко відреагував на скандальну поправку щодо апеляції в антикорупційних справах. Президент пообіцяв підтримати зміни до закону у цій частині, якщо їх ухвалить парламент. (16.06.2018)

Окрім того, з дня початку роботи ВАКС суди апеляційної інстанції, за винятком апеляційної палати антикорупційного суду, припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у підслідних антикорупційному суду кримінальних провадженнях.

Напередодні, 11 липня, парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя розглянув законопроект №7441, однак не виніс рішення щодо поправки про апеляцію, яка міститься в Перехідних положеннях.

Нагадаємо, після ухвалення українським парламентом 7 червня закону про Вищий антикорупційний суд активісти Центру протидії корупції звернули увагу на те, що в оприлюдненому документі міститься норма, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в антикорупційному суді. Антикорупціонери повідомили, що ця правка не була зачитана у сесійній залі перед голосуванням та не обговорювалася у профільному комітеті. Таким чином, закон в ухваленій парламентом версії уможливлює ситуацію, коли апеляції по справах Національного антикорупційного бюро, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Вищого антикорупційного суду.

З огляду на міжнародний розголос, президент України Петро Порошенко пообіцяв, що підпише зміни до закону про антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить. 

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Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

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