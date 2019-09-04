 ВР підтримала в першому читанні реформу органів прокуратури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

ВР підтримала в першому читанні реформу органів прокуратури

Внесений президентом законопроєкт підтримали в першому читанні 287 законодавців. Запропоновані реформи передбачають ліквідацію військової прокуратури.

Генпрокуратура України

Запропоновані реформи передбачають перетворення Генпрокуратури на Офіс генпрокурора

Верховна Рада більшістю голосів підтримала в першому читанні внесений раніше президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про реформу органів прокуратури. Під час голосування в вівторок, 10 вересня, за цей законопроєкт проголосували 287 членів парламенту.

У рамках запропонованого Зеленським реформування органів прокуратури пропонується утворити замість Генпрокуратури України Офіс генпрокурора. Крім того, передбачається ліквідація Військової прокуратури та посади головного військового прокурора, а також скоротити максимальну кількість працівників органів прокуратури.

Як зазначено в пояснювальній записці, основною метою законопроєкту є створення передумов для побудови системи прокуратури на засадах ефективності, професіоналізму й незалежності.

Законопроєктом пропонується внести низку змін до законів України.

Атестація прокурорів

Створення нової структури органів прокуратури передбачається після проведення атестації прокурорів та ліквідації військових прокуратур. Водночас генеральному прокурору пропонується надати право в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур.

Скоротити на п'ять тисяч працівників

Зеленський пропонує в цьому законопроєкті зокрема скорочення апарату, зменшивши максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 тисяч до 10 тисяч осіб.

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Законопроєкт також передбачає, що Офіс генерального прокурора очолює генеральний прокурор, у якого є перший заступник і заступники, а також заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До системи прокуратури України належать Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури, зазначається в законопроєкті. Раніше це були Генпрокуратура України, регіональні, місцеві та військові прокуратури, які тепер виключені, й САП, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

У списку прокурорів органу прокуратури відсутня посада заступника генерального прокурора - головного військового прокурора.

Згідно з законопроєктом, президент видає указ про звільнення генпрокурора з посади на підставі та в межах подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів, або Вищої ради правосуддя.

На посаду генерального прокурора може претендувати громадянин України з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше п'яти років.

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