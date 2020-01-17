ВР призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад

Більшість депутатів Верховної Ради підтримали кандидатуру Дениса Шмагаля на посаду віцепрем'єр-міністра. Він водночас обійматиме посаду міністра розвитку громад і територій.
Верховна Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій. Під час голосування в вівторок, 4 лютого, 278 депутатів за 226 необхідних підтримали своїми голосами його кандидатуру.
Як нагадує інформагенція "Українські новини", з 1 серпня 2019 року Шмигаль обіймав посаду голови Івано-Франківської обладміністрації. До того він був керівником Бурштинської теплової електростанції, розташованій у Івано-Франківській області.
Раніше цього ж дня законодавці звільнили Олену Бабак з посади міністерки розвитку громад і територій. За її відставку проголосувало 266 законодавців.
Нагадаємо, що 17 січня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту звільнити Олену Бабак з посади міністерки розвитку громад і територій і призначити Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром і міністром розвитку громад і територій.
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