 ВР призначила Дениса Шмигаля віцепрем′єр-міністром - міністром розвитку громад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

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ВР призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад

Більшість депутатів Верховної Ради підтримали кандидатуру Дениса Шмагаля на посаду віцепрем'єр-міністра. Він водночас обійматиме посаду міністра розвитку громад і територій.

Верховна Рада України

Верховна Рада призначила голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій. Під час голосування в вівторок, 4 лютого, 278 депутатів за 226 необхідних підтримали своїми голосами його кандидатуру.

Як нагадує інформагенція "Українські новини", з 1 серпня 2019 року Шмигаль обіймав посаду голови Івано-Франківської обладміністрації. До того він був керівником Бурштинської теплової електростанції, розташованій у Івано-Франківській області.

Раніше цього ж дня законодавці звільнили Олену Бабак з посади міністерки розвитку громад і територій. За її відставку проголосувало 266 законодавців.

Нагадаємо, що 17 січня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту звільнити Олену Бабак з  посади міністерки розвитку громад і територій і призначити Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром і міністром розвитку громад і територій.

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