 ВР не планує розглядати поправки в закон про антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

ВР не планує розглядати поправки в закон про антикорупційний суд

Законопроект, який має владнати ситуацію з апеляційним розглядом справ корупціонерів, відсутній у порядку денному комітету ВР з питань правової політики та правосуддя.

Верховна Рада України

У порядку денному засідання комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя на середу, 11 липня, відсутній законопроект № 7441, який стосується норми про апеляцію у судових справах про корупцію. На це звернули увагу у Transparency International Ukraine і наголосили, що даний законопроект "не є складним та не може потребувати довгої дискусії". Якби комітет розглянув законопроект № 7441 у середу, то наступного дня його могли б винести на голосування у сесійну залу. 

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Текст закону про Антикорупційний суд містить норму, за якою уже відкриті справи щодо посадовців в апеляційній інстанції розглядатимуться в обхід Антикорупційного суду, повідомив Центр протидії корупції. (13.06.2018)

Нагадаємо, після ухвалення українським парламентом 7 червня закону про Вищий антикорупційний суд активісти Центру протидії корупції звернули увагу на те, що в оприлюдненому документі міститься норма, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в антикорупційному суді. Антикорупціонери повідомили, що ця правка не була зачитана у сесійній залі перед голосуванням та не обговорювалася у профільному комітеті. Таким чином, станом на сьогодні закон уможливлює ситуацію, коли апеляції по справах Національного антикорупційного бюро, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Вищого антикорупційного суду. 

З огляду на міжнародний розголос, президент України Петро Порошенко пообіцяв, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить. На саміті Україна-ЄС у Брюсселі 9 липня він висловив надію, що Верховна Рада ухвалить ці зміни вже цього тижня. 

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