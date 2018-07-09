ВР не планує розглядати поправки в закон про антикорупційний суд

У порядку денному засідання комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя на середу, 11 липня, відсутній законопроект № 7441, який стосується норми про апеляцію у судових справах про корупцію. На це звернули увагу у Transparency International Ukraine і наголосили, що даний законопроект "не є складним та не може потребувати довгої дискусії". Якби комітет розглянув законопроект № 7441 у середу, то наступного дня його могли б винести на голосування у сесійну залу.

Нагадаємо, після ухвалення українським парламентом 7 червня закону про Вищий антикорупційний суд активісти Центру протидії корупції звернули увагу на те, що в оприлюдненому документі міститься норма, яка дозволяє розглядати апеляції по уже відкритих справах у судах загальної юрисдикції, а не в антикорупційному суді. Антикорупціонери повідомили, що ця правка не була зачитана у сесійній залі перед голосуванням та не обговорювалася у профільному комітеті. Таким чином, станом на сьогодні закон уможливлює ситуацію, коли апеляції по справах Національного антикорупційного бюро, розгляд яких уже почався в загальних судах першої інстанції, розглядатимуться в обхід Вищого антикорупційного суду.

З огляду на міжнародний розголос, президент України Петро Порошенко пообіцяв, що підпише зміни до закону про Антикорупційний суд у частині про апеляцію, якщо парламент їх ухвалить. На саміті Україна-ЄС у Брюсселі 9 липня він висловив надію, що Верховна Рада ухвалить ці зміни вже цього тижня.