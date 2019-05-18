ВР закликала міжнародну спільноту визнати геноцидом депортацію татар з Криму

Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Під час пленарного засідання в вівторок, 2 червня, відповідну постанову підтримали 310 українських законодавців, передає інформагенція "Українські новини".

Також звернення закликає міжнародне співтовариство приєднатися 18 травня до вшанування пам'яті невинних жертв депортації. Рада також закликає міжнародні організації вимагати від Росії дотримання норм міжнародного гуманітарного права, припинення порушення прав людини в анексованому Криму.

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Основні положення ухваленого звернення - засудження порушень прав кримських татар, заклик до негайного припинення будь-яких переслідувань або дискримінаційних дій, об'єктом яких вони виступають.

У зверненні наголошується, що Російська Федерація продовжує здійснювати

мілітаризацію Криму і Севастополя, дискримінаційні переслідування українців, кримських татар і представників інших національних меншин і корінних народів, а також незаконно утримує громадян України в тюрмах.

Потрібно задіяти додаткові заходи

Рада закликала міжнародні парламентські організації, а також уряди й парламенти країн світу, задіяти додаткові заходи, спрямовані на продовження політики невизнання анексії Криму Росією та впровадити міжнародний моніторинг їхнього повного дотримання. Крім того, пропонується посилити тиск на Росію, застосовуючи всі можливі санкційні й політико-дипломатичні та економічні механізми.

Також Рада закликає домагатися від Росії скасування незаконних обмежень на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інститути, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

Відповідне звернення адресоване до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Європарламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів і парламентів країн світу.

18 травня 1944 почалася операція з депортації кримських татар. У цей день в Україні вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 людей), також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.