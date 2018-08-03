Врятувати гривню. Чи є загроза девальвації української валюти

Гарячий політичний сезон у Києві завершився на тлі тривожних макрофінансових новин. Протягом липня українська гривня пережила період помітного знецінення. Якщо 13 липня, згідно з офіційним курсом НБУ, за один долар давали 26,22 гривні, то вже 13 серпня ця цифра зросла на цілу гривню - до 27,25.

Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин навіть був змушений пояснювати у Facebook причини знецінення гривні, хвилі якого, за його словами, відбувалися напередодні осені і у попередні роки, хоча й дещо пізніше. Банкір зазначив, що свою роль зіграли поширення невтішних прогнозів щодо курсу валюти і посилення попиту на іноземну валюту з боку імпортерів. Причиною останнього явища Данилишин також назвав відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) і виплати нерезидентам за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Все це, за його словами, є "короткостроковими чинниками", а НБУ готовий виходити на валютний ринок України з інтервенціями з продажу іноземної валюти, аби упередити різкі зміни обмінного курсу гривні.

Скорочення валютних резервів

Щоправда, за даними самого НБУ, золотовалютні резерви України лише у липні скоротилися майже на 230 мільйонів доларів і, таким чином, продовжили поступове зменшення вже третій місяць поспіль. Окрім платежів за державним боргом у іноземній валюті, серед причин цього явища в Національному банку України назвали інтервенції регулятора на валютному ринку. Так званий чистий продаж валюти з боку НБУ за підсумками липня становив 64,4 мільйона доларів.

Опитані DW експерти запевняють: поки що коливання курсу гривні й насправді викликані здебільшого сезонними факторами і залишаються у межах норми. Але, окрім погашення за внутрішніми облігаціями нерезидентам та інших тимчасових факторів, інвестиційний банкір компанії Dragon Capital Сергій Фурса також згадує стрімке падіння турецької ліри, яке, за його словами, не могло не вплинути на сусідню Україну. "Однак вже восени, якщо не буде позитивних новин від МВФ, все може змінитися", - попереджає експерт.

Лише короткострокова стабільність

Про те, що можливості української держави підтримувати макрофінансову стабільність зберігаються лише у короткостроковій перспективі, говорить і виконавчий директор київського Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. За його словами, український уряд зараз має проблеми із ліквідністю - на валютних рахунках залишилося лише близько 0,8 мільярда доларів, яких вистачить лише до середини листопада. Гривневі запаси уряду також на рекордно низькому рівні - станом на 1 серпня залишок на єдиному казначейському рахунку був найнижчим за останні чотири роки, розповідає експерт. "Але поки що це впливає на курс гривні лише опосередковано, через брак стовідсоткової впевненості у економічних агентів щодо відновлення співробітництва із МВФ", - каже Вишлінський.

Важливість траншу Міжнародного валютного фонду підтверджує і заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Павло Кухта. За його словами, період пікових виплат за зовнішніми боргами, в який зараз входить Україна, в будь-якому разі матиме вплив на обмінний курс національної валюти. "Але ступінь цього впливу напряму залежить від отримання грошей МВФ, адже ці гроші також розблокують отримання макрофінансової допомоги від ЄС", - каже Кухта.

Майбутнє гривні залежить від співпраці України з МВФ

Між падінням і стабільністю

За словами Кухти, в разі якщо продовження роботи із МВФ буде зірвано, існуватиме лише один спосіб врятувати відносну стабільність обмінного курсу гривні. "Але для цього доведеться піти на значне скорочення витрат державного бюджету, наприклад, на будівництво доріг чи соціальні виплати", - попереджає радник. Без цього, на його думку, на гривню чекатиме значне падіння, яке буде вкрай важко спрогнозувати через непередбачуваність реакції ринкових гравців.

Водночас за умови отримання траншу курс гривні навіть може відновитися на своїх попередніх позиціях, зазначає Вишлінський. "Ми маємо досить добру кон'юнктуру - ціни на метал та продукцію сільського господарства на зовнішніх ринках зараз високі, а НБУ продовжує вести жорстку монетарну політику", - розмірковує експерт. Тому, на його думку, із плином часу припинення дії сезонних факторів може хильнути шальки терезів обмінного курсу в протилежному напрямку.

А щодо перспектив зберегти співробітництво із МВФ експерти зберігають оптимізм. Поки що цьому заважала позиція уряду щодо вимоги фонду підвищити ціни на газ для населення. Але опитані DW економісти зазначають: у порівнянні із підвищенням ціни на газ фінансові проблеми, що загрожують Україні без траншу Міжнародного валютного фонду, набагато жахливіші. "Я не думаю, що Гройсман та його колеги - самогубці", - зазначає Фурса. На підтвердження своєї тези він зазначає: новина про плани місії МВФ приїхати в Київ вже 6 вересня свідчить, що певних домовленостей вже вдалося досягнути.