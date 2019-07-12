Врятувати відпустку: що робити пасажирам, якщо скасували або затримали рейс (відео)

Компенсація за затримку літака: як це функціонує в ЄС

Затримки літаків - не рідкість не лише в Україні, але і в Євросоюзі. Але європейські пасажири, які застрягли в аеропорту, можуть отримати компенсацію. Хоча, добитися її через хитрощі авіакомпаній буває дуже непросто. (06.07.2018)