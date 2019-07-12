Врятувати відпустку: що робити пасажирам, якщо скасували або затримали рейс (відео)

Затримка чи скасування авіарейсу - завжди неприємно, особливо коли йдеться про зіпсовану відпустку. Головне для пасажирів - знати свої права та зберігати спокій. То що ж робити, якщо ваш рейс скасували або затримується?
Останній гучний скандал стосувався українського лоукостера SkyUp, який з авіафлотом у 8 літаків виконує 31 регулярний рейс та 15 чартерних. Через поломку одного з літаків затримки торкнулися половини рейсів цієї авіакомпанії, а деякі пасажири добу не могти вилетіти додому. Які права пасажирів на відшкодування?
Затримки літаків - не рідкість не лише в Україні, але і в Євросоюзі. Але європейські пасажири, які застрягли в аеропорту, можуть отримати компенсацію. Хоча, добитися її через хитрощі авіакомпаній буває дуже непросто. (06.07.2018)
Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та як ведеться лоукостерам і пасажирам у "Борисполі" - з’ясовувала DW. (02.07.2019)
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