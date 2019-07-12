 Врятувати відпустку: що робити пасажирам, якщо скасували або затримали рейс (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.07.2019

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Економіка

Врятувати відпустку: що робити пасажирам, якщо скасували або затримали рейс (відео)

Затримка чи скасування авіарейсу - завжди неприємно, особливо коли йдеться про зіпсовану відпустку. Головне для пасажирів - знати свої права та зберігати спокій. То що ж робити, якщо ваш рейс скасували або затримується?

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Пасажири і регулярних, і чартерних рейсів мають однакові права на компенсації

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