Врятованих з печери в Таїланді школярів та їхнього тренера виписали з лікарні

Врятована минулого тижня в Таїланді з печери шкільна футбольна команда та її тренер змогли залишити шпиталь, куди їх помістили відразу після виведення на поверхню. У середу, 18 липня, у північній провінції Чіанграй відбулася прес-конференція за участю колишніх "бранців печери", передає інформагенція AFP.

На доказ того, що їм стало значно краще, школярі забігли у залу, де відбувалася прес-конференція, з футбольними м'ячами, інформує агентство новин dpa. За даними лікарів, після порятунку з печери учні змогли набрати в середньому по три кілограми ваги. Зараз всім учасникам команди, вік яких - від 11 до 17 років, знову значно краще, кажуть лікарі. Багато місцевих телекомпаній передавали прес-конференцію наживо.

Майже два з половиною кілометра потрібно було подолати хлопцям та рятувальникам, щоб вийти з частково підтопленої печери

Нагадаємо, 12 неповнолітніх футболістів та їхній 25-річний тренер були виявлені в частково затопленій печері на півночі Таїланду 2 липня. Пошуки тривали понад тиждень - з 23 червня, коли юні спортсмени після тренування сховалися в печері Тхам Луанг від негоди і опинилися відрізаними від виходу через підтоплення. На порятунок та виведення всіх членів групи знадобилося кілька днів. Під час операції з порятунку, в якій взяло участь багато фахівців з різних країн, загинув колишній військовий ВМС Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але сам знепритомнів на зворотному шляху.

Кількаденна рятувальна операція розтягнулася на кілька етапів

Одразу після порятунку врятованим забороняли мати контакт з рідними та родичами через загрозу їхнього зараження інфекційними хворобами.