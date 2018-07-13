 Врятованих з печери в Таїланді школярів та їхнього тренера виписали з лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Врятованих з печери в Таїланді школярів та їхнього тренера виписали з лікарні

Після тижня перебування в шпиталі врятовані з печери тайські школярі та їхній тренер можуть повернутися додому. Одразу після порятунку їм заборонялося мати контакт з близькими.

Таїланд

Хлопців, що близько тижня провели в шпиталі, виписали

Врятована минулого тижня в Таїланді з печери шкільна футбольна команда та її тренер змогли залишити шпиталь, куди їх помістили відразу після виведення на поверхню. У середу, 18 липня, у північній провінції Чіанграй відбулася прес-конференція за участю колишніх "бранців печери", передає інформагенція AFP.

На доказ того, що їм стало значно краще, школярі забігли у залу, де відбувалася прес-конференція, з футбольними м'ячами, інформує агентство новин dpa. За даними лікарів, після порятунку з печери учні змогли набрати в середньому по три кілограми ваги. Зараз всім учасникам команди, вік яких - від 11 до 17 років, знову значно краще, кажуть лікарі. Багато місцевих телекомпаній передавали прес-конференцію наживо.

Таїланд

Майже два з половиною кілометра потрібно було подолати хлопцям та рятувальникам, щоб вийти з частково підтопленої печери

Нагадаємо, 12 неповнолітніх футболістів та їхній 25-річний тренер були виявлені в частково затопленій печері на півночі Таїланду 2 липня. Пошуки тривали понад тиждень - з 23 червня, коли юні спортсмени після тренування сховалися в печері Тхам Луанг від негоди і опинилися відрізаними від виходу через підтоплення. На порятунок та виведення всіх членів групи знадобилося кілька днів. Під час операції з порятунку, в якій взяло участь багато фахівців з різних країн, загинув колишній військовий ВМС Таїланду Саман Гуна, який доставив дітям балони з киснем, але сам знепритомнів на зворотному шляху.

Таїланд

Кількаденна рятувальна операція розтягнулася на кілька етапів

Одразу після порятунку врятованим забороняли мати контакт з рідними та родичами через загрозу їхнього зараження інфекційними хворобами.

Дивитись відео 01:29
Now live
01:29 хв

Таїланд: унікальну операцію визволення дітей завершено (10.07.2018)

DW.COM

У Таїланді врятували з печери всіх школярів та їхнього тренера

Рятувальники в Таїланді вивели з печери Тхам Луанг всіх 12 членів шкільної футбольної команди та їхнього тренера, які понад два тижні були заблоковані під землею. (10.07.2018)  

Таїланд: з підтопленої печери врятована більшість підлітків

Восьмеро з 12-ти підлітків, заблокованих у печері на півночі Таїланду, уже на поверхні. Водолази повертаються у печеру, де перебувають іще четверо юних футболістів та їхній тренер. (09.07.2018)  

Врятованих з печери в Таїланді дітей випишуть з лікарні наступного тижня

Дитячу футбольну команду, за порятунком якої із печери на півночі Таїланду, слідкував увесь світ, випишуть з лікарні у наступний четвер. Стан здоров'я хлопчиків покращився. (14.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Таїланд: унікальну операцію визволення дітей завершено (10.07.2018)  

Також за темою

Thailand | Regen erschwert Rettungsaktion in Tham Luang Höhle

У Таїланді врятували з печери всіх школярів та їхнього тренера 10.07.2018

Рятувальники в Таїланді вивели з печери Тхам Луанг всіх 12 членів шкільної футбольної команди та їхнього тренера, які понад два тижні були заблоковані під землею.

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle

У Таїланді поновилася рятувальна операція: з печери вивели п'яту дитину 09.07.2018

Рятувальники поновили в Таїланді операцію з виведення на поверхню решти членів шкільної футбольної команди. З печери вивели вже п'яту дитину.

Thailand Rettungsaktion Tham Luang Höhle

Таїланд: з підтопленої печери врятована більшість підлітків 09.07.2018

Восьмеро з 12-ти підлітків, заблокованих у печері на півночі Таїланду, уже на поверхні. Водолази повертаються у печеру, де перебувають іще четверо юних футболістів та їхній тренер.

Докладно

Інновації

Інновації в Україні: є ідеї - підтримки немає (відео)

За рік Україна піднялася на 7 сходинок у рейтингу інновацій. Які передумови потрібні для розвитку потенціалу?  

Вода

АМКУ погрожує оштрафувати "Дніпроазот" через хлор

Відмова від виробництва та реалізації продукції вважається зловживанням монопольним становищем, наголошують у відомстві. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  