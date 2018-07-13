Врятованих з печери в Таїланді дітей випишуть з лікарні наступного тижня

Школярів та їхнього тренера з футболу, врятованих із печери у Таїланді, випишуть з лікарні наступного тижня. Про це у суботу, 14 липня, повідомив міністр охорони здоров'я країни Піясакол Саколсатаядорн. "Всі 13 диких кабанів (футбольна команда називається "Дикі кабани" - Ред.) почуваються добре… всі вони в хорошому настрої. Вони будуть виписані разом в четвер", - зазначив він, передає агенція AFP.

Він відзначив, що під час рятувальної операції деякі хлопчики були застуджені, а деякі втратили близько п'яти кілограмів ваги за час, проведений у печері. Але зараз стан їхнього здоров'я покращився. Дітям та їхнім батькам рекомендували проводити час із друзями та сім'єю, а також не давати інтерв'ю ЗМІ, оскільки, за словами міністра, це може "викликати посттравматичні симптоми".

Влада Таїланду обмежила доступ до врятованих хлопців та їхніх родин. У відео, яке було показано на прес-конференції у суботу, діти виглядали добре. Сидячі на ліжках у лікарні вони подякували своїм рятувальникам.

23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вони були змушені тікати далі в печеру та заблукали. Пошуки тривали понад тиждень, зокрема й через те, що внаслідок сильних опадів рівень води в печері постійно зростав.

Фахівці з пошукової групи знайшли виснажених дітей та їхнього тренера 2 липня. Але виявилося, що визволити їх буде дуже важко, оскільки шлях до печери був затоплений, а діти не мали навичок пірнання. Міжнародна команда рятувальників провела масштабні підготовчі роботи. Щоб опинитися на волі, школярам довелося подолати під водою кілька кілометрів. У період з 8 по 10 липня всіх хлопчиків визволили з печери.

Врятовані з-під завалів Операція, за якою стежить весь світ За операцією з порятунку 12 юних футболістів та їхнього тренера із частково затопленої печери у провінції Чіанграй на півночі Таїланду уже понад два тижні спостерігає весь світ. Станом на 18 годину 9 липня рятувальникам вдалося звільнити з пастки вісьмох дітей. Щоб вийти з печери, школярам доводиться долати під водою кілька кілометрів. Це непросте завдання навіть для досвідчених аквалангістів.

Врятовані з-під завалів "Диво в Ленгеде" у Німеччині 1963 року через селеві потоки 129 людей опинилися під завалинами на залізнорудній шахті "Матільде" на півночі Німеччини. Більшості вдалося врятуватися вже в перший день. Одинадцятьом довелося просидіти на глибині 62 метри два тижні. Зрештою, їх підняли на поверхню за допомогою спеціальної рятувальної капсули. 29 гірників загинули. Про драматичну рятувальну акцію зняли кілька фільмів.

Врятовані з-під завалів Сотні рятувальників із п'яти країн Йоганн Вестгаузер (Johann Westhauser) - досвідчений спелеолог, який неодноразово досліджував печеру Різендінг у баварських Альпах. 2014 року він та двоє його колег були в експедиції на глибині 1000 метрів. Під час неї дослідник зазнав важкої черепно-мозкової травми внаслідок обвалу каміння. Операція з порятунку була надзвичайно складною. Лише транспортування науковця печерою тривало один тиждень.

Врятовані з-під завалів Два місяці під землею За подіями в пустелі Атакама в Чилі 2010 року спостегігав увесь світ. Тоді під завалинами на глибині 700 метрів опинилися 33 шахтарі мідно- та золоторудної копальні. Два тижні вони були відрізані від зовнішнього світу. Після цього їм постачали провіант через проведену трубу. Врятувати гірників від смерті допоміг рятувальний апарат "Фенікс", він по одному витягав їх на поверню через 69 днів.

Врятовані з-під завалів Провіант через свердловини Четверо гірників змушені були провести 36 днів у заваленій гіпсовій шахті в окрузі Пін'ї на сході Китаю. Інших з 29 гірників, які опинилися заблокованими в шахті, вдалося врятувати раніше. Рятувальники пробурили чотири свердловини, аби передавати шахтарям їжу, воду та одяг на глибину 220 метрів. У січні 2016 року гірникам усе ж вдалося врятуватися за допомогою рятувальної капсули.

Врятовані з-під завалів Порятунок із "копанки" Нелегальні шахти-"копанки" є не лише на Донбасі. Китай відомий великою кількістю аварій на шахтах, зокрема й через недостатні заходи безпеки. 2011 року 22 з 26 людей, які працювали в "копанці" в місті Цітайхе на північному сході Китаю, вдалося витягнути з-під землі, де вони були заблоковані тиждень. Трьох гірників удалося врятувати ще до того, один загинув. Причиною трагедії стало підтоплення.

Врятовані з-під завалів Історична катастрофа в Європі Один з гірників зміг вийти з-під завалин у шахті лише через 26 днів. Уже за кілька днів до того порятунок 13 шахтарів видавався як диво. Вони пили ґрунтову воду та їли конину. 1906 року у французькому містечку Куррієр сталася найбільша в Європі катастрофа на шахті. Причина: вибух вугільного пилу. Загинули 1099 людей, серед яких і діти. Автор: Беате Гінріхс, Данило Білик





