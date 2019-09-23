Вручення нагород Emmy: тріумф "Чорнобиля" та "Гри престолів"

У Лос-Анджелесі ввечері у неділю, 22 вересня, відбулася церемонія нагородження Академії телевізійних мистецтв і наук Emmy. Тріумфаторами церемонії стали телевізійний мінісеріал "Чорнобиль", створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, та заключний сезон саги "Гра престолів".

"Чорнобиль" завоював Emmy у номінації "найкращий мінісеріал". Також нагороду присудили режисеру стрічки - шведському кінематографістові Йогану Ренку за "найкращу режисуру" та американцеві Крейгу Мезіну за "найкращий сценарій". Загалом "Чорнобиль" отримав десять нагород.

Заключний сезон серіалу "Гра престолів" завоював 12 нагород американської Академії телевізійних наук і мистецтв. Зокрема, він учетверте раз став "кращим драматичним серіалом" року.

Emmy за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Біллі Портер за серіал "Поза", нагороду за жіночу роль отримала Джуді Комер за серіал "Вбиваючи Єву". Прихильність журі здобув також британський телесеріал "Флібег", знятий в жанрі драматичної комедії. Він отримав статуетки в номінаціях за кращий сценарій, кращу комедійну акторку та кращу режисуру.

Церемонія вручення Emmy за традицією проходить у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі. Премію вручає Академія телевізійних мистецтв і наук, заснована у 1946 році. Назва премії походить від слова "immy" - так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.