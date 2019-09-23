 Вручення нагород Emmy: тріумф ″Чорнобиля″ та ″Гри престолів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Вручення нагород Emmy: тріумф "Чорнобиля" та "Гри престолів"

Мінісеріал "Чорнобиль" загалом завоював десять нагород Emmy, у тому числі як "найкращий мінісеріал" року. Заключний сезон "Гри престолів" здобув 12 нагород.

Режисер мінісеріалу Чорнобиль Йоган Ренк

Режисер мінісеріалу "Чорнобиль" Йоган Ренк

У Лос-Анджелесі ввечері у неділю, 22 вересня, відбулася церемонія нагородження Академії телевізійних мистецтв і наук Emmy. Тріумфаторами церемонії стали телевізійний мінісеріал "Чорнобиль", створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, та заключний сезон саги "Гра престолів".

"Чорнобиль" завоював Emmy у номінації "найкращий мінісеріал". Також нагороду присудили режисеру стрічки - шведському кінематографістові Йогану Ренку за "найкращу режисуру" та американцеві Крейгу Мезіну за "найкращий сценарій". Загалом "Чорнобиль" отримав десять нагород.

Заключний сезон серіалу "Гра престолів" завоював 12 нагород американської Академії телевізійних наук і мистецтв. Зокрема, він учетверте раз став "кращим драматичним серіалом" року.

Emmy за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі отримав Біллі Портер за серіал "Поза", нагороду за жіночу роль отримала Джуді Комер за серіал "Вбиваючи Єву". Прихильність журі здобув також британський телесеріал "Флібег", знятий в жанрі драматичної комедії. Він отримав статуетки в номінаціях за кращий сценарій, кращу комедійну акторку та кращу режисуру.

Церемонія вручення Emmy за традицією проходить у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі. Премію вручає Академія телевізійних мистецтв і наук, заснована у 1946 році. Назва премії походить від слова "immy" - так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах.

  • Замок Ворд, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Замок Ворд

    У "Грі престолів" це Вінтерфелл, фортеця сім'ї Старк. При зйомках фільму замок Ворд, розташований на східному узбережжі Північної Ірландії, є відкритим і для туристів. Відвідувачі постріляти з лука або помірятися силою на мечах - і не тільки в автентичному оточенні, але ще й у відповідних костюмах, - а потім повечеряти як королі.

  • Замок Одлі, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Замок Одлі

    Недалеко від замку Ворд розташувався інший об'єкт, де знімали серіал. Розпочавши свій похід проти Ланністерів, Робб Старк втановив табір у цьому місті. Після битви в Шепочучому лісі молодий Старк навіть спромігся захопити в полон Джейме Ланністера. А пізніше Робб став жертвою змови та був вбитий на "Червоному весіллі".

  • Толліморський ліс, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Толліморський ліс

    Звідти ще годину треба їхати до чарівного Толліморського лісу. Тут знімали більшу частину сцен, пов'язаних із замком Вінтерфелл. У Толліморському парку діти Старків знайшли своїх вовченят. Пізніше Дикуни поселилися також тут. Для фанатів "Гри престолів" мальовничий національний парк є обов'язковим для відвідування.

  • Темна алея, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Темна алея

    Дорога всередині Темної алеї рідко буває такою порожньою. Вдень тут повно авто та туристичних автобусів. Адже в "Грі престолів" ця велична букова алея є частиною Королівського тракту, що веде на північ від Королівської гавані. Після вбивства її батька, Ар'я втекла з міста Залізного трону цим шляхом, що стало початком її довгої та пригодницької подорожі.

  • Кушедунські печери, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Кушендунські печери

    Сувора погода північного берега Ірландії формувала Кушендунські печери впродовж 400 мільйонів років. Цю локацію використали під час зйомок другого сезону "Гри престолів". Червона жриця Мелісандра тут народила створіння із чорної тіні, яке вбило Ренлі Баратеона.

  • Долина Шилланавоґі, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Долина Шилланавоґі

    На відстані 30 кілометрів на північ від Белфаста розташована долина Шилланавоґі, яка є домом дотракійців. Багато сцен про могутніх вершників було знято саме у цій долині, під горою Слеміш (на фото). У "Грі престолів" Дотракійске море розташовувалось на сході Ессосу, величезного континенту на східній стороні Весторосу.

  • Узбережжя Портстюарта, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Узбережжя Портстюарта

    Пляж у Портстюарті вважається одним з найкрасивіших у Північній Ірландії. Джейме Ланністер та сер Бронн билися з охороною Мартеллів на узбережжі у Дорні. Вони повинні були привести викрадену Мирцеллу назад до Королівської гавані. Зйомки самого міста у пустелі проводились в андалузьській Севіл'ї.

  • Гавань Баллінтой, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Баллінтой

    Відвідати Залізні острови на заході Вестеросу цілком можливо. Гавань Беллінтой у "Грі престолів" використовувалась як фортеця Пайк на головному острові Залізних островів. Звідси родина Грейджоїв правила Залізними островами, жителі яких знані своїми навичками мореплавання. Зйомки проходили також на пляжі й у ближніх селах.

  • Ларрібейн, Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Ларрібейн

    Ренлі Баратеон розмістив табір у Штормових землях для проведення турніру. На цьому турнірі Брієнна з Тарта перемогла Лораса Тайрелла та була прийнята в королівську охорону Ренлі. Після цього могутня лицарка стала однією з головних персонажів серіалу. Вона з'явиться також і у 8 сезоні.

  • Узбережжя Даунхілл. Північна Ірландія

    "Гра престолів": Магічні місця зйомок у Північній Ірландії

    Узбережжя Даунхілл

    Драконовий камінь - це фортеця, яка височить на крутих скелях з північної сторони острова. Після вдалого повстання родове місце Таргарієнів на деякий час стало належати Батареонам. Але Деєнеріс повернулася до Вестеросу разом з армією та драконами та готова відвоювати Залізний трон та Драконовий камінь.

    Автор: Фелікс Шлаґвайн


 

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