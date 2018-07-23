Врегулювання на Донбасі: про що говорили цього тижня у Берліні?

У четвер, 26 липня, у німецькій столиці відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки".Темою переговорів стала імплементація мінських домовленостей, зокрема роль ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі, де не припиняються бойові дії, - за останню добу там загинув український солдат, інший військовий дістав поранення.

У МЗС ФРН наголосили, що ініціатива розміщення миротворчої місії на Донбасі була запропонована Україною, а "Росія продемонструвала відкритість" цій ідеї. "Утім, ще немає єдності щодо чіткого мандату та території розміщення можливої місії ООН", - зазначили у німецькому міністерстві.

Україну, Францію та Німеччину представляли політичні директори зовнішньополітичних відомств кожної з країн: Олексій Макеєв, Ніколя де Рив'єр та Антьє Леендертсе (Antje Leendertse). Росію на зустрічі представляв заступник глави МЗС Григорій Карасін.

Саме російський представник у п'ятницю, 27 липня, першим привідкрив деякі подробиці переговорів. За його словами, у ході берлінської зустрічі сторони "торкнулися" питання проведення референдуму на сході України (ідеї, запропонованої президентом РФ на зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі - Ред.), однак не обговорювали цю пропозицію предметно.

Несподіваний візит

Цій зустрічі передували переговори канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та головою Генштабу Росії Валерієм Герасимовим. Про прибуття росіян до німецької столиці заздалегідь не повідомлялися. Ба більше - Меркель офіційно перебуває у відпустці. Однак заради цієї зустрічі вона перервала вакації. Присутнім на переговорах був і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Mass). Про сам факт цієї зустрічі журналістам стало відомо вже постфактум із лаконічного офіційного повідомлення урядової прес-служби. Про обговорювані питання відомо ще менше.

У відомстві канцлерки лише повідомили, що учасники зустрічі обговорили ситуацію на сході України, а також у Сирії. Інших подробиць з'ясувати не вдалося і наступного дня. На запитання представників ЗМІ про зміст розмови заступниця офіційного урядового речника Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) відповіла, що не може розголосити деталі розмови, оскільки вона "мала конфіденційний характер". Вона додала, що домовленість про зустріч була досягнута у ході телефонної розмови між Меркель і російським президентом Володимиром Путіним, яка відбулася з ініціативи Кремля.

Розмова канцлерки і міністра закордонних справ ФРН з чільними представниками уряду РФ пройшла в рамках поїздки Сергія Лаврова і Валерія Герасимова столицями країн-головних гравців сирійського конфлікту. За день до переговорів у Німеччині вони зустрілися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а відтак прибули до Франції до президента Еммануля Макрона.

Виходячи з цього, німецькі політологи і експерти з Близького Сходу, опитані DW, припускають, що на зустрічі у Берліні могли обговорюватися нові подробиці сирійського врегулювання, про які в середині липня домовилися Володимир Путін і Дональд Трамп. Розмова між лідерами Росії та США також проходила у конфіденційній атмосфері, і офіційної інформації про те, що саме обговорювали Путін і Трамп, досі немає. Однак за мізерними деталями, що просочилися в ЗМІ, можна припустити, що серед іншого йшлося і про зменшення впливу Ірану в Сирії.

"Українська тема": миротворці ООН на Донбасі?

Іншим пунктом переговорів у Берліні, як випливає з заяви німецького МЗС, стала ситуація на сході України. Німеччина та Франція - активні учасниці "нормандського формату", тому, як вважає зовнішньополітичний експерт партії "Союз-90 / Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour), учасники зустрічі могли обговорювати розміщення миротворчої місії ООН в зоні конфлікту. Однак позиції української та російської сторони в цьому питанні істотно відрізняються: українці хочуть, щоб "блакитні шоломи" ООН були присутніми не тільки на лінії розмежування, а й уздовж українсько-російського кордону, контрольованого проросійськими сепаратистами.

Омід Нуріпур

Нуріпур також прокоментував пропозицію проведення референдуму на Донбасі. Зовнішньополітичний експерт Зелених наголошує, що вважає цей варіант неприйнятним. "Єдина можливість відновити верховенство міжнародного права полягає в тому, щоби вивести російські війська з території Донбасу і повернути повний контроль над цією територією Києву, - заявив Нуріпур. - І якщо представники РФ в Берліні обговорювали ці теми, я не розумію, навіщо тримати це в таємниці? Уряд ФРН має чітко і ясно озвучити свою позицію".

Глава генштабу РФ - камінь спотикання берлінської зустрічі

Німецькі опозиційні партії різко розкритикували уряд країни за участь у берлінській зустрічі начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який перебуває у санкційному списку ЄС.

Важко повірити, що Німеччина відступила від встановлених правил і дозволила Герасимову в'їхати в країну, незважаючи на те, що йому заборонено перетинати кордони Євросоюзу через санкції, введені в 2014 році після анексії Криму Росією, заявив Омід Нуріпур. Він також додав, що партія Зелених має намір "провести парламентське розслідування" несподіваної зустрічі у Берліні.

З іншого боку, керівник Центру вивчення арабського світу з університету Майнца Гюнтер Маєр вважає, що "у подібній критиці немає ніякого сенсу". За його словами, якщо сторони намагаються домогтися будь-яких політичних цілей, переговори необхідно вести з тими партнерами, які можуть допомогти у досягненні поставлених завдань. "І сказати в цьому випадку: він перебуває під санкціями - тут не допоможе. Йдеться про політичні рішення, і в подібних випадках без таких переговорів не обійтися", - упевнений Маєр.