 Вперше з 2015 року в ЄС побільшало прохачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вперше з 2015 року в ЄС побільшало прохачів притулку

У 2019 році, вперше з початку кризи біженців, в ЄС було зафіксовано зростання кількості заяв щодо надання притулку.

Мігранти в таборі біженців

Мігранти в таборі біженців на грецкому острові Лесбос

Кількість заяв щодо надання притулку в країнах Євросоюзу збільшилася у 2019 році на 13 відсотків порівняно з 2018 роком, згідно з даними, опублікованими в середу, 26 лютого, Європейським агентством з підтримки надання притулку (EASO).

Як зазначається, торік у річному вимірі зростання було зафіксовано вперше з 2015 року. У 2019 році шукачами притулку у відповідні відомства країн ЄС було подано понад 714 тисяч заяв. У той час, як у 2018 році таких заяв було 635 тисяч.

Читайте також: Число шукачів притулку в Євросоюзі знову зростає

"Сьогоднішні цифри свідчать, що, незважаючи на непоганий стан речей порівняно з ситуацією, що склалася кілька років тому, ми повинні й надалі бути пильними і покращувати наші регулювання щодо надання притулку", - сказала виконавча директорка EASO Ніна Грегорі.

За її словами, ЄС потрібна стійка до криз і справедлива система надання притулку.

Кількість біженців із Венесуели збільшилася вдвічі

У першу трійку країн походження прохачів притулку увійшли Сирія (72 тисячі), Афганістан (60 тисяч) і Венесуела (45 тисяч). Ця цифра для Венесуели збільшилася більш ніж удвічі та пов'язана з економічними та політичними потрясіннями в цій країні. Утім, лише п'ять відсотків венесуельців, які звернулися з проханням щодо надання притулку, отримали позитивне рішення. У той час як серед громадян Сирії, Ємену та Еритреї таких понад 80 відсотків.

У звіті пояснюється, що збільшення кількості шукачів притулку зумовлено зростанням потоку біженців із тих країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Наприклад, громадяни низки країн Латинської Америки мають право подорожувати до ЄС без віз. Це пояснює, чому, незважаючи на зменшення потоку нелегальних мігрантів, кількість заяв щодо надання притулку збільшилася.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Гори тканини і море роботи

    Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Праця замість школи

    Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Сум за школою

    "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Експлуатація чи допомога?

    Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    "Сподіваюсь повернутись додому"

    Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Таємниця дешевизни

    Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Батрачити по 12 годин на добу

    11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Навчання - розкіш

    Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Школа як місце відпочинку

    Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.

    Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков


 

DW.COM

В ФРН поменшало прохачів притулку

За перше півріччя 2019 року у Німеччині зафіксували зменшення кількості заяв на отримання притулку порівняно з попереднім роком. (04.07.2019)  

ФРН очікує на зменшення кількості прохачів притулку у 2019 році

У німецькому міграційному відомстві фіксують зменшення кількості заяв на отримання притулку у 2019 році. Втім, більшість з них відхиляють. (03.11.2019)  

Шульц в інтерв'ю DW: Урізати допомогу ЄС країнам, які не приймають біженців

Кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів в інтерв'ю DW розкритикував брак солідарності з боку східноєвропейських країн у питанні прийому біженців та виступив за урізання їм фінансової допомоги. (16.09.2017)  

ООН визнала право кліматичних біженців на притулок

Комітет з прав людини ООН заявив, що країни не можуть депортувати людей, життю яких на їхній батьківщині загрожують обставини, пов'язані зі зміною клімату. (21.01.2020)  

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

Тисячі дітей, які втекли зі своїми батьками з Сирії до Туреччини, працюють, замість того, щоб навчатись у школі. Щоб хоч якось допомогти батькам, діти біженців працюють іноді по 12 годин на добу. (05.12.2017)  

Також за темою

Albanien Flughafen Tirana Abgelehnte Asylbewerber

Єврокомісія попереджає про можливість призупинення "безвізу" для окремих країн 17.06.2019

Якщо в ЄС і надалі зростатиме кількість прохачів притулку з країн, для яких діє безвізовий режим, Брюссель може вдатися до заходів протидії, застерегли в Єврокомісії.

Arbeitsvermittlung für Flüchtlinge / Migration Integration Symbolbild

З 2013 року близько 1,8 мільйона іноземців попросили притулок в ФРН 23.11.2018

З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці.

Syrische Flüchtlinge an der türkisch-syrischen Grenze

ООН: Кількість біженців у світі зростає 07.01.2019

У першому півріччі 2018 року кількість біженців у світі зросла на 300 тисяч, повідомили в ООН. Кожен третій біженець є сирійцем.

Реклама

Докладно

Ukraine - Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen (DW/A. Sawitzky)

Чи виживе в Україні люстрація?

Київ остаточно програв у Європейському суді з прав людини справу "Полях та інші проти України".  

Робота у Німеччині

На роботу до Німеччини: хто допоможе у працевлаштуванні

У Бонні відкрили сервісну службу для іноземних фахівців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  