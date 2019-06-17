Вперше з 2015 року в ЄС побільшало прохачів притулку

Кількість заяв щодо надання притулку в країнах Євросоюзу збільшилася у 2019 році на 13 відсотків порівняно з 2018 роком, згідно з даними, опублікованими в середу, 26 лютого, Європейським агентством з підтримки надання притулку (EASO).

Як зазначається, торік у річному вимірі зростання було зафіксовано вперше з 2015 року. У 2019 році шукачами притулку у відповідні відомства країн ЄС було подано понад 714 тисяч заяв. У той час, як у 2018 році таких заяв було 635 тисяч.

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"Сьогоднішні цифри свідчать, що, незважаючи на непоганий стан речей порівняно з ситуацією, що склалася кілька років тому, ми повинні й надалі бути пильними і покращувати наші регулювання щодо надання притулку", - сказала виконавча директорка EASO Ніна Грегорі.

За її словами, ЄС потрібна стійка до криз і справедлива система надання притулку.

Кількість біженців із Венесуели збільшилася вдвічі

У першу трійку країн походження прохачів притулку увійшли Сирія (72 тисячі), Афганістан (60 тисяч) і Венесуела (45 тисяч). Ця цифра для Венесуели збільшилася більш ніж удвічі та пов'язана з економічними та політичними потрясіннями в цій країні. Утім, лише п'ять відсотків венесуельців, які звернулися з проханням щодо надання притулку, отримали позитивне рішення. У той час як серед громадян Сирії, Ємену та Еритреї таких понад 80 відсотків.

У звіті пояснюється, що збільшення кількості шукачів притулку зумовлено зростанням потоку біженців із тих країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Наприклад, громадяни низки країн Латинської Америки мають право подорожувати до ЄС без віз. Це пояснює, чому, незважаючи на зменшення потоку нелегальних мігрантів, кількість заяв щодо надання притулку збільшилася.