Вперше в історії: 33-річний американець самотужки перетнув Антарктиду
Мандрівник Колін О'Брейді з Портленда зумів сам-один за 54 дні подолати 1500 кілометрів у Антарктиді. Лише два роки тому схожа спроба британського дослідника завершилася трагічно.
Мандрівник Колін О'Брейді в Антарктиді подолав 1500 кілометрів за 54 дні
Першою людиною в історії, котра спромоглася без сторонньої допомоги перетнути Антарктиду, став американець Колін О'Брейді. Цей 33-річний житель розташованого міста Портленд (штат Орегон) зміг самостійно перетнути вкритий вічною кригою континент за 54 дні. Упродовж цього проміжку часу мандрівник зумів пройти близько 1500 кілометрів, повідомляє агенція новин AP.
Про завершення небезпечної мандрівки любитель карколомних пригод повідомив увечері середи, 26 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Під час усієї подорожі екстремал тягнув за собою сани зі спорядженням і припасами завважки близько 170 кілограм. Американець також написав, що лише за останній день подорожі він подолав на лижах близько 129 кілометрів шляху.
За словами самого мандрівника, останні 32 години шляху стали "одним з найбільших викликів" та водночас - "одними з найкращих митей" його життя.
"Все своє тягну за собою": мандрівник тягнув за собою 170 кілограмів спорядження та припасів
Американець став першим, кому вдалося перетнути Антарктиду самостійно й без сторонньої допомоги, хоч спроби зробити це розпочалися більше ста років тому. Але всі його попередники або сходили з маршруту, або гинули. Останній трагічний випадок стався 2016 року. Тоді 55-річний британець Генрі Ворслі загинув, не дійшовши до фінішу 50 кілометрів.
Цього разу, в пам'ять про Ворслі британець Льюїс Радд, котрий був другом та однодумцем загиблого, влаштував змагання з О'Брейді щодо того, хто першим зможе пройти негостинним холодним континентом без сторонньої допомоги. Мандрівка Радда ще триває. Попри це О'Брейді вирішив дочекатися Радда на фініші, щоби потім удвох залишити Антарктиду.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Експедиція митців на Південний полюс
Перший антарктичний бієнале об'єднав на одному судні близько 80 людей із 30 країн. Експедиція митців стартувала 17 березня 2017 року з міста Ушуайї в аргентинській Патагонії. Під час 11-денної програми відбулося багато перфомансів та інсталяцій серед льодовиків.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Шоу зі світла та льоду
Бразильський світлодизайнер Алексіс Анастазіу створив проекцію на антарктичному айсбергу. За допомогою комбінації сучасної естетики та малюнків кам'яного віку він показав найважливіші моменти історії людства.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Екологічний туризм
Антарктиду відвідують близько 30 тисяч туристів щороку. Тури до регіону здебільшого організовуються "Міжнародною асоціацією туроператорів Антарктики", під час яких учасники дотримуються суворих правил, щоб не нашкодити чутливій екосистемі. Нічого не дозволяється вивозити з Антарктиди, також нічого не дозволяється тут залишати.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Командний дух
Ясуакі Ігараші (ліворуч) демонструє свою інсталяцію засновнику бієнале Олександру Пономарьову. Вони разом зв'язують мотузку, яка використовується для запуску повітряного змія. Мотки ниток символізують об'єднання 30 національностей, які беруть участь у антарктичному бієнале.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Кити - усюди
Під час подорожі судно пропливає серед китів. Згідно з даними науковців, у каналі Еррера налічується близько 50 видів китів.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
... а також, звичайно, пінгвіни
Судно Антарктичного бієнале проводить багато днів у каналі Еррера. Місцева екосистема відома різноманіттям китів та пінгвінів. На фото - вид із острова Кувервілле.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Допитливі звірі
Серед обладнання, яке DW використовувала для запису фестивалю, була й камера, яка знімає на 360 градусів. Допитливий пінгвін на острові Кувервілле захотів дізнатись, що ж це за техніка...
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Наодинці з природою
За правилами, в Антарктиді потрібно триматися на відстані до тварин, яка має складати щонайменше п'ять метрів. Проте звірі можуть самостійно підійти ближче і дозволити себе сфотографувати.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
"Ми тут - лише гості"
Натхненний нормандським характером цього бієнале, німецький архітектор Ґустав Дюзінґ (Gustav Düsing) розбив намет як втілення тимчасовості: "Ми тут - лише гості. Мій підхід полягав у тому, щоб працювати згідно зі специфікою місця, використовуючи побільше місця та поменше матеріалів".
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Дехто почувається на бієнале, як удома...
…наприклад, росіянин Андрій Кузькін. Його перфоманс полягав у тому, щоб стояти голяка на голові у ямі зі снігу. Таким чином він простояв у антарктичному снігу 20 хвилин. Андрій планує провести цей перфоманс 99 разів по всьому світі. У Антарктиді він провів уже 50-й такий парфоманс.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
Небо над Антарктикою
Альбедо цього континенту - відбиття світла завдяки білій, покритій снігом поверхні - надихнули на створення багатьох робіт під час цього бієнале.
Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
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Антарктичний бієнале: мистецтво серед вічного льоду
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Пригоди закінчились подорожжю назад до Південної Америки, звідки обидві журналістки DW розпочали свою поїздку. Під час повернення з Антарктиди вони змогли милуватись неймовірно видовищним заходом Сонця над Вогняною Землею.