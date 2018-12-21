Вперше в історії: 33-річний американець самотужки перетнув Антарктиду

Першою людиною в історії, котра спромоглася без сторонньої допомоги перетнути Антарктиду, став американець Колін О'Брейді. Цей 33-річний житель розташованого міста Портленд (штат Орегон) зміг самостійно перетнути вкритий вічною кригою континент за 54 дні. Упродовж цього проміжку часу мандрівник зумів пройти близько 1500 кілометрів, повідомляє агенція новин AP.

Про завершення небезпечної мандрівки любитель карколомних пригод повідомив увечері середи, 26 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Під час усієї подорожі екстремал тягнув за собою сани зі спорядженням і припасами завважки близько 170 кілограм. Американець також написав, що лише за останній день подорожі він подолав на лижах близько 129 кілометрів шляху.

За словами самого мандрівника, останні 32 години шляху стали "одним з найбільших викликів" та водночас - "одними з найкращих митей" його життя.

"Все своє тягну за собою": мандрівник тягнув за собою 170 кілограмів спорядження та припасів

Американець став першим, кому вдалося перетнути Антарктиду самостійно й без сторонньої допомоги, хоч спроби зробити це розпочалися більше ста років тому. Але всі його попередники або сходили з маршруту, або гинули. Останній трагічний випадок стався 2016 року. Тоді 55-річний британець Генрі Ворслі загинув, не дійшовши до фінішу 50 кілометрів.

Цього разу, в пам'ять про Ворслі британець Льюїс Радд, котрий був другом та однодумцем загиблого, влаштував змагання з О'Брейді щодо того, хто першим зможе пройти негостинним холодним континентом без сторонньої допомоги. Мандрівка Радда ще триває. Попри це О'Брейді вирішив дочекатися Радда на фініші, щоби потім удвох залишити Антарктиду.