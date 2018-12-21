Вперше в історії жінки в Індії увійшли до забороненого храму

Двоє жінок вранці в середу, 2 січня, увійшли до відомого індуїстького храму бога Айяппана в індійському штаті Керала. Як повідомляє агентство Reuters, 44-річна Канака та 42-річна Бінду стали першими жінками, що потрапили до святині після скасування відповідної заборони, що діяла багато століть.
У вересні 2018 року Верховний суд Індії ухвалив історичне рішення, дозволивши усім жінкам вхід до храму Айяппана в області Сабарімала. До цього храму забороняли входити жінкам віком від 10 до 50 років, тобто таким, що можуть народжувати дітей, побоюючись за чистоту святині.
Релігійні консерватори країни протестували проти зняття обмеження навіть після судового рішення. Аби захистити жінок від можливих атак протестувальників, їх супроводжували до храму працівники поліції.
У відповідь на цей вчинок представники правлячої "Народної партії Індії" закликали до активніших протестів. "Це - змова атеїстів при владі зруйнувати індуїстські храми", - заявив президент штату Керала Шридхаран Піллай, цитує Reuters. Він запевнив, що його партія "підтримає боротьбу проти знищення віри комуністами".
Тим часом, прибічниці гендерної рівності в Індії закликають політичних і духовних лідерів переходити до демократизації суспільства, де жінки й чоловіки матимуть рівні права і можливості.
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Мовчазні гіганти
Майже 200 метрів заліза, води і землі
Статуя Валлаббхаї Патела, соратника Ганді, заввишки 182 метри. Індійська "Статуя єдності" обійшлася в 355 мільйонів євро і спричинила суперечки. Як повідомила BBC, ці величезні витрати викликали невдоволення місцевих фермерів. Однак у Мумбаї нині споруджують іще більшу статую, яка найімовірніше буде ще дорожчою.
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Мовчазні гіганти
Багаторазово копійована ікона
Вона лише як половина статуї Патела заввишки, однак новий індійський пам'ятник навряд чи зможе змагатися за відомістю зі спорудженою 1886 року Статуєю Свободи в Нью-Йорку. Цей неокласицистичний колос, один з найвідоміших символів США та об'єкт спадщини ЮНЕКСО, постійно копіюють. Копії, зокрема, можна побачити в Токіо та Ельзасі.
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Мовчазні гіганти
Нове Чудо світу
Статуя 30-метрового "Христа-Викупителя" споруджена у 1931 році, і її відвідувачі можуть побачити захопливі краєвиди Ріо-де-Жанейро та гори Цукрова Голова. Завдяки цьому статуя є популярною серед туристів. З 2007 року статуя, розташована на півдні другого за величиною міста Бразилії, належить до "Семи нових чудес світу", поруч із Мачу-Пікчу та Великим китайським муром.
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Мовчазні гіганти
Золотий велетень
У храмах Південно-Східній Азії можна побачити багато позолочених статуй Будди - в людський зріст або більших. Та 116-метрова (129-метрова, якщо рахувати постамент) статуя Лечжун-Сасачжа, зведення якої завершили 2008 року в М'янмі, є винятком. Разом з китайською статуєю Будди Весняного Храму вона є однією з найвищих статуй Будди у світі.
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Мовчазні гіганти
Богиня в морі
Статуя Гуаньїнь, яку відкрили у 2005 році на Півдні Китаю, особливо добре виглядає з повітря. Гуаньїнь, що за народними повір'ями є богинею співчуття, є однією з найважливіших фігур у південноазійському буддизмі. 108-метрова статуя, збудована у морі біля узбережжя провінції Хайнань, є найвищою в світі статуєю Гуаньїнь.
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Мовчазні гіганти
Короткотривале життя рекордів
Порівняно з понад 1000-тонним Буддою Весняного Храму, ця 48-метрова статуя у збудованому в 386 році храмі Дуньлін у китайській провінції Цзянсі може здаватися непримітною. Однак навіть вона має статус "найвищої": найвищої статуї Будди-Амітабги - допоки і цей рекорд не буде перевершено.
Автор: Гелена Кашель