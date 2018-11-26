 Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео) | Головна | DW | 03.12.2018

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Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео)

Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі.

Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя людей?

Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя людей?

Городяни, з якими DW поспілкувалася на вулицях Маріуполя, повідомили, що підприємства працюють у звичайному режимі, проблем з виплатою зарплат наразі немає. Немає і черг біля банкоматів. У роботі міського транспорту та комунальних служб якихось збоїв не було. Зовні в Маріуполі наче нічого не змінилося. Утім, напад і захоплення українських катерів в Азовському морі свідчать про новий більш серйозний рівень небезпеки насамперед для Маріуполя.

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