Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео)

Паніка? Комендантська година? Військові на кожному кроці? Цього всього не сталося, радіють у Маріуполі. Та чи насправді усе так спокійно? Репортаж DW з міста на Азовському морі.
Городяни, з якими DW поспілкувалася на вулицях Маріуполя, повідомили, що підприємства працюють у звичайному режимі, проблем з виплатою зарплат наразі немає. Немає і черг біля банкоматів. У роботі міського транспорту та комунальних служб якихось збоїв не було. Зовні в Маріуполі наче нічого не змінилося. Утім, напад і захоплення українських катерів в Азовському морі свідчать про новий більш серйозний рівень небезпеки насамперед для Маріуполя.
Російським суднам з регіону Азовського моря мають заборонити заходити в порти ЄС і США, заявила претендентка на пост голови ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Вона також пропонує зменшити купівлю російського газу. (03.12.2018)
Війна між Росією і Україною не є конфліктом між двома країнами, у якому Німеччина та ЄС можуть виступити нейтральними посередниками, вважає оглядач FAZ Райнгард Везер. (30.11.2018)
Президент України Петро Порошенко закликав НАТО скерувати військові кораблі в Азовське море. DW опитала експертів, наскільки реалістично, що країни НАТО відгукнуться на цей заклик. (30.11.2018)