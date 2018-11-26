Воєнний стан у Маріуполі: як змінилося життя портового міста (відео)

Городяни, з якими DW поспілкувалася на вулицях Маріуполя, повідомили, що підприємства працюють у звичайному режимі, проблем з виплатою зарплат наразі немає. Немає і черг біля банкоматів. У роботі міського транспорту та комунальних служб якихось збоїв не було. Зовні в Маріуполі наче нічого не змінилося. Утім, напад і захоплення українських катерів в Азовському морі свідчать про новий більш серйозний рівень небезпеки насамперед для Маріуполя.