 Воєнний стан: заради оборони чи виборів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.11.2018

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Політика й суспільство

Воєнний стан: заради оборони чи виборів? (відео)

Воєнний стан в Україні не оголошувався жодного разу з початку конфлікту в 2014, хоча ситуація бувала критичнішою, ніж тепер. Європейським експертам незрозуміло, як воєнний стан посилить українську обороноздатність.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer (Getty Images/AFP/S. Volskii)

Порт в українському Маріуполі

"Я вважаю, що проголошення воєнного стану швидше пов'язано з внутрішньою політикою, ніж з зовнішньої. Порошенко хоче показати, що він як верховний головнокомандувач може реагувати, причому жорстко", - вважає експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер.

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Воєнний стан невизначеності: як обмежать права українців у наступні 30 днів

Петро Порошенко запевняє, що воєнний стан в Україні використають лише у випадку наземної агресії Росії та він не обмежить права й свободи громадян. Такі обіцянки суперечать визначенню воєнного стану, кажуть юристи. (28.11.2018)  

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Аудіо й відео до теми

Воєнний стан: що буде з гривнею, зарплатами і транспортом (28.11.2018)  

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