Воєнний стан: заради оборони чи виборів? (відео)

Воєнний стан в Україні не оголошувався жодного разу з початку конфлікту в 2014, хоча ситуація бувала критичнішою, ніж тепер. Європейським експертам незрозуміло, як воєнний стан посилить українську обороноздатність.
"Я вважаю, що проголошення воєнного стану швидше пов'язано з внутрішньою політикою, ніж з зовнішньої. Порошенко хоче показати, що він як верховний головнокомандувач може реагувати, причому жорстко", - вважає експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер.
Петро Порошенко запевняє, що воєнний стан в Україні використають лише у випадку наземної агресії Росії та він не обмежить права й свободи громадян. Такі обіцянки суперечать визначенню воєнного стану, кажуть юристи. (28.11.2018)
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