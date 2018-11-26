Політика й суспільство

Воєнний стан: заради оборони чи виборів? (відео)

Воєнний стан в Україні не оголошувався жодного разу з початку конфлікту в 2014, хоча ситуація бувала критичнішою, ніж тепер. Європейським експертам незрозуміло, як воєнний стан посилить українську обороноздатність.

Порт в українському Маріуполі

"Я вважаю, що проголошення воєнного стану швидше пов'язано з внутрішньою політикою, ніж з зовнішньої. Порошенко хоче показати, що він як верховний головнокомандувач може реагувати, причому жорстко", - вважає експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер.

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