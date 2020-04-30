ВООЗ хоче взяти участь у дослідженні походження коронавірусу в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) хоче взяти участь у розслідуванні спалаху коронавірусу в Китаї та просить уряд КНР надати їй відповідне "запрошення". "ВООЗ охоче співпрацювала би з міжнародними партнерами та взяла б участь на запрошення китайського уряду в дослідженні тваринного походження вірусу", - заявив речник організації Тарік Язаревич у п'ятницю, 1 травня.

Чимало урядів країн світу закликають Пекін до прозорості в питанні походження коронавірусу, що викликав пандемію захворювання COVID-19. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що має інформацію, котра підтверджує версію про походження нового вірусу з лабораторії в Ухані. Втім, американські спецслужби вважають, що коронавірус не був створений штучно.

У ЗМІ також поширювалися версії, що спалах коронавірусу може бути наслідком надзвичайної ситуації в лабораторії. Китайська влада відкидає всі ці закиди. За офіційною інформацією КНР, вірус передався людині від дикої тварини на одному з уханських ринків.

Влада США різко критикувала ВООЗ через її дії щодо пандемії COVID-19. Дональд Трамп навіть заморозив виплату внесків США до бюджету організації.

Дивитись відео 06:11 Поділитись Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Zj8K Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020)