 ВООЗ хоче взяти участь у дослідженні походження коронавірусу в Китаї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВООЗ хоче взяти участь у дослідженні походження коронавірусу в Китаї

Всесвітня організація охорони здоров'я хоче взяти участь у дослідженні походження коронавірусу в Китаї та чекає на запрошення від уряду КНР.

Лікарня у Вухані

Лікарня у Вухані

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) хоче взяти участь у розслідуванні спалаху коронавірусу в Китаї та просить уряд КНР надати їй відповідне "запрошення". "ВООЗ охоче співпрацювала би з міжнародними партнерами та взяла б участь на запрошення китайського уряду в дослідженні тваринного походження вірусу", - заявив речник організації Тарік Язаревич у п'ятницю, 1 травня. 

Чимало урядів країн світу закликають Пекін до прозорості в питанні походження коронавірусу, що викликав пандемію захворювання COVID-19. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що має інформацію, котра підтверджує версію про походження нового вірусу з лабораторії в Ухані. Втім, американські спецслужби вважають, що коронавірус не був створений штучно.

У ЗМІ також поширювалися версії, що спалах коронавірусу може бути наслідком надзвичайної ситуації в лабораторії. Китайська влада відкидає всі ці закиди. За офіційною інформацією КНР, вірус передався людині від дикої тварини на одному з уханських ринків.

Влада США різко критикувала ВООЗ через її дії щодо пандемії COVID-19. Дональд Трамп навіть заморозив виплату внесків США до бюджету організації.

Дивитись відео 06:11

Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020)

  • Австралійський летючий пес з розчепіреними крилами в польоті

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажани живуть не лише в печерах

    Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.

  • Білий кажан у листі геліконії

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Маршмеллоу, котрі поїдають інжир

    Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.

  • Морда несправжнього вампіра

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ми такі, якими ми є

    Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.

  • Вухань звичайний сидить на гілці дерева

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Вуха для того, щоб "бачити" в темряві

    Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.

  • Довгоносий кажан ласує нектаром квітів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів

    Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.

  • Нічниця танцює на поверхні води

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ледь не безсмертні

    Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.

  • Колонія кажанів у печері

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Ідеальні переносники хвороб

    Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.

  • Жінка шумом відганяє кажанів

    Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів

    Кажанів треба захищати, а не знищувати

    Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів.

    Автор: Чарлі Шілд


DW.COM

Трамп запевняє, що США розслідують дії Китаю на початку спалаху коронавірусу

Дональд Трамп стверджує, що Китай міг зупинити розповсюдження нового коронавірусу до того, як той поширився на інші країни. За його словами, адміністрація США проводить "серйозні розслідування" дій Пекіна. (28.04.2020)  

Також за темою

USA Las Vegas Arbeitslosigkeit

Понад 30 мільйонів американців втратили роботу через пандемію COVID-19 30.04.2020

Через пандемію COVID-19 лише за минулий тиждень 3,84 мільйона американців звернулися по допомогу з безробіття. Загалом у США втратили роботу понад 30 мільйонів людей.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin

Пандемія коронавірусу: у світі померло вже понад 200 тисяч осіб 25.04.2020

Понад 200 тисяч людей померли в світі від викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, повідомили дослідники з Університету Джонса Хопкінса.

USA | Washington | Trump äußert sich über das Coronavirus

Дональд Трамп заявив про зв'язок коронавірусу з лабораторією в Ухані 01.05.2020

Джерело коронавірусу могло перебувати в науковій лабораторії Уханьского інституту вірусології, сказав президент США, спираючись на "власні дані". Він також пригрозив Китаю новими митами.

Реклама

Докладно

У ЄС розмірковують над подальшою санкційною політикою щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкції проти Росії

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала Заходу почати новий діалог з РФ. Як це сприйняли політики в ЄС?  

Прапори ЄС та Молдови

Повернення заробітчан: як це було у Молдові (відео)

До Молдови через пандемію Covid-19 повернулися сотні тисяч заробітчан з ЄС та Росії. Чому їх поверненню не дуже раді?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  