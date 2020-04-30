ВООЗ хоче взяти участь у дослідженні походження коронавірусу в Китаї
Всесвітня організація охорони здоров'я хоче взяти участь у дослідженні походження коронавірусу в Китаї та чекає на запрошення від уряду КНР.
Лікарня у Вухані
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) хоче взяти участь у розслідуванні спалаху коронавірусу в Китаї та просить уряд КНР надати їй відповідне "запрошення". "ВООЗ охоче співпрацювала би з міжнародними партнерами та взяла б участь на запрошення китайського уряду в дослідженні тваринного походження вірусу", - заявив речник організації Тарік Язаревич у п'ятницю, 1 травня.
Чимало урядів країн світу закликають Пекін до прозорості в питанні походження коронавірусу, що викликав пандемію захворювання COVID-19. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що має інформацію, котра підтверджує версію про походження нового вірусу з лабораторії в Ухані. Втім, американські спецслужби вважають, що коронавірус не був створений штучно.
У ЗМІ також поширювалися версії, що спалах коронавірусу може бути наслідком надзвичайної ситуації в лабораторії. Китайська влада відкидає всі ці закиди. За офіційною інформацією КНР, вірус передався людині від дикої тварини на одному з уханських ринків.
Влада США різко критикувала ВООЗ через її дії щодо пандемії COVID-19. Дональд Трамп навіть заморозив виплату внесків США до бюджету організації.
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Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Кажани живуть не лише в печерах
Де їх лише не зустрінеш - від австралійського бушу до тихоокеанського узбережжя Мексики. Вони висять на деревах, живуть високо в горах, у печерах, розщелинах і на горищах. Кажани є найбільш поширеними ссавцями на Землі, вони водяться на всіх континентах, крім Антарктиди. Близько 20 відсотків усіх ссавців є рукокрилими. Важлива деталь: вони є єдиними ссавцями, які здатні літати.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Маршмеллоу, котрі поїдають інжир
Цей білий кажан зручно влаштувався у листі рослини геліконія. Загалом у світі налічують близько 1100 видів рукокрилих, лише п'ять із них є білими. Цих тваринок з довжиною тіла від чотирьох до п'яти сантиметрів іноді ще називають "маршмеллоу" серед кажанів, бо вони нагадують ці пухкі солодощі, які у США так люблять смажити на вогні. Ці кажани харчуються майже виключно інжиром.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Ми такі, якими ми є
Хоча кажани у багатьох регіонах світу зажили моторошної слави вампірів, насправді лише три їхні види п'ють кров. Своїми гострими зубами вони зголюють волосини зі шкіри своїх жертв, перш ніж ссати їхню кров. Кажани-вампіри надають перевагу питтю крові корів і коней, які сплять. Але вони нападають також на людей і можуть при цьому переносити різні інфекції та хвороби.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Вуха для того, щоб "бачити" в темряві
Такі великі вуха потрібні кажанам для ехолокації. Більшість кажанів бачать погано, проте вони можуть добре орієнтуватися в темряві. Для цього вони своїм ротом або носом видають ультразвук. Він відбивається від перешкод перед ними, і цю луну кажани вловлюють своїми велетенськими вухами. Таким чином вони можуть добре орієнтуватися у просторі, зокрема й у темряві.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Без кажанів не було б авокадо, манго та бананів
Рукокрилі відіграють центральну роль у запилюванні рослин. Понад 500 видів рослин залежні від цих летючих ссавців, які переносять пилок між їхніми квітами. Серед них банани, авокадо, манго та агави. Деякі з цих рукокрилих мають дуже довгі язики для того, аби ласувати нектаром і пилком квітів.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Ледь не безсмертні
Хоча рукокрилі народжують лише одне дитинча на рік, більшість із них живуть довше за багатьох інших ссавців. Деякі види живуть по 30 років і при цьому практично не старіють. Причину такої тривалості життя науковці вбачають в унікальній здатності кажанів запобігати старінню клітин та відновлювати їх. Зокрема це захищає від онкологічних захворювань.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Ідеальні переносники хвороб
Водночас кажани є природним середовищем існування для багатьох збудників хвороб, серед яких віруси Ебола, Ніпах і Марбург, а також коронавіруси SARS, MERS і новий SARS-CoV-2. Хоча вони і переносять цих збудників смертельних хвороб, завдяки своїй унікальній імунній системі, а саме високій температурі тіла та великій концентрації інтерферонів, самі кажани при цьому залишаються здоровими.
Не лише переносники коронавірусу: що варто знати про кажанів
Кажанів треба захищати, а не знищувати
Хоча кажанів знову і знову згадують у зв'язку з жахливими хворобами, їх треба захищати. Адже вони відіграють центральну роль у багатьох екосистемах. Без них, наприклад, в Африці кількість москітів зростатиме шаленими темпами, через що епідемія малярії там набуде небачених масштабів.