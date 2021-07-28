 ВООЗ: у світі значно зросла кількість померлих від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Новини

ВООЗ: у світі значно зросла кількість померлих від COVID-19

За тиждень 19-25 липня кількість померлих від COVID-19 у світі зросла на 21 відсоток, повідомили у ВООЗ. Зростає й кількість нових випадків зараження.

ВООЗ: у світі значно зросла кількість померлих від COVID-19

Модель коронавірусу

Кількість померлих від COVID-19 у світі за тиждень 19-25 липня склала 69 тисяч осіб та зросла на 21 відсоток порівняно з попереднім тижнем. Про це в середу, 28 липня, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Загалом з початку пандемії від викликаного коронавірусом захворювання померли понад 4 мільйони людей. Утім, експерти ВООЗ відзначають, що не всі інфіковані коронавірусом померлі потрапляють до їхньої статистики, адже багато з них мали важкі попередні захворювання.

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За тиждень 19-25 липня в світіт було зареєстровано 3,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Це на вісім відсотків більше, ніж попереднього тижня. Загалом з початку пандемії зафіксовано майже 194 мільйони інфікувань.

Також у ВООЗ оприлюднили результати досліджень щодо ефективності схвалених організацією вакцин від коронавірусу: Astrazeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinovac та Sinopharm. Серед них ефевтинвість понад 80 відсотків демонструють вакцини Astrazeneca, Moderna, Pfizer/Biontech і Sinovac. А вакцини Astrazeneca та Pfizer/Biontech значно знижують імовірність важкого перебігу хвороби при інфікуванні більш заразним дельта-варіантом коронавірусу.

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