 ВООЗ: У боях за Триполі за три місяці загинуло вже понад тисячу осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВООЗ: У боях за Триполі за три місяці загинуло вже понад тисячу осіб

Внаслідок боїв поблизу міста Триполі з квітня загинуло понад тисячу осіб, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Ще 5,5 тисячі людей отримали поранення.

Бої у Лівії ведуться з квітня

Бої у Лівії ведуться з квітня

Понад тисячу людей загинули у боях за лівійську столицю Триполі з початку наступу на місто сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, який почався у квітні. Про це у вівторок, 9 липня, повідомили у представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лівії (ВООЗ).

За її даними, серед загиблих - понад сто мирних жителів. Понад 5,5 тисячі осіб були поранені, серед яких 289 цивільних. В організації наголосили, що продовжують надсилати лікарів та медичні засоби для допомоги лікарням у країні. 

DW.COM

В ООН наголосили на небезпеці повернення мігрантів до Лівії, яких перехоплюють у Середземному морі. (03.07.2019)

Внаслідок авіаудару по табору біженців неподалік Триполі загинули не менше 40 людей та ще 80 були поранені. Уряд Лівії поклав провину на генерала Хафтара. (03.07.2019)

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни, зі столицею у Триполі, розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів. 

75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.

Також за темою

Libyen Luftangriff Tajoura Detention Center bei Tripolis

Авіанапад на табір біженців у Лівії: загинули щонайменше 40 людей 03.07.2019

Внаслідок авіаудару по табору біженців неподалік Триполі загинули не менше 40 людей та ще 80 були поранені. Уряд Лівії поклав провину на генерала Хафтара.

Symbolbild UN-Sicherheitsrat fordert in Iran-Krise Zurückhaltung

США заблокували в Раді Безпеки ООН резолюцію щодо Лівії 04.07.2019

Великобританія домагалася ухвалення резолюції, яка засуджує авіаналіт на табір біженців поблизу Триполі. У документі йшлося і про необхідність політичного діалогу в Лівії.

Krieg in Libyen

Генерал Халіфа Хафтар наказав атакувати турецькі об'єкти в Лівії 29.06.2019

Відтепер у підконтрольному силам генерала Халіфи Хафтара лівійському повітряному просторі заборонено літати турецьким літакам. Крім того, війська Хафтара отримала наказ атакувати турецькі об'єкти в Лівії.

Реклама

Докладно

Будівля Верховної Ради України в Києві

Політики-хамелеони: хто змінив партію перед виборами до Ради

Зміна партійних кольорів для політиків є звичною справою. Хто опинився у новому для себе списку партії - у добірці DW.  

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Deutsche Bank скоротить 18 тисяч співробітників

У Deutsche Bank оголосили про скорочення близько 18 тисяч співробітників до 2022 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  