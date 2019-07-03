ВООЗ: У боях за Триполі за три місяці загинуло вже понад тисячу осіб

Понад тисячу людей загинули у боях за лівійську столицю Триполі з початку наступу на місто сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, який почався у квітні. Про це у вівторок, 9 липня, повідомили у представництві Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лівії (ВООЗ).

За її даними, серед загиблих - понад сто мирних жителів. Понад 5,5 тисячі осіб були поранені, серед яких 289 цивільних. В організації наголосили, що продовжують надсилати лікарів та медичні засоби для допомоги лікарням у країні.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни, зі столицею у Триполі, розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою ЛНА прагнуть здолати лівійських ісламістів.

75-річний генерал Халіфа Хафтар - колишній соратник Муамара Каддафі, який прийшов до влади після повалення монархії в 1969 році і якого убили у 2011 році. Однак з 1990-х років Хафтар став одним з найвпливовіших супротивників Каддафі.