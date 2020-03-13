ВООЗ розказала, як зупинити коронавірус: тестуйте кожен підозрілий випадок

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус закликав уряди країни світу збільшити кількість тестів, аби стримати поширення коронавірусної інфекції COVID-2019.

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"Минулого тижня ми бачили стрімке зростання кількості випадків COVID-2019. Про більшість випадків і смертей на даний момент повідомляють у решті світу, а не в Китаї", - сказав Гебреєсус у понеділок, 16 березня, на пресконференції в Женеві, цитує агентство новин Reuters.

Він схвально відгукнувся про посилення обмежувальних заходів, як-от закриття шкіл і скасування спортивних заходів, однак наголосив, що у ВООЗ не вважають достатніми нинішні масштаби тестування на наявність захворювання і масштаби "ізоляції". "Найефективніший спосіб запобігати захворюванню і рятувати життя - розірвати ланцюги передання COVID-2019. Для цього вам треба проходити тести й ізолюватися", - наголосив очільник ВООЗ. За його словами, слідування цій стратегії допомогло показати позитивні результати в Китаї, Південній Кореї та Сінгапурі.

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"У нас є простий меседж до всіх країн - тестування і ще раз тестування ", - заявив Гебреєсус. "Всі країни повинні мати змогу перевірити всі підозрілі випадки захворювання, вони не можуть боротися з цією пандемією із зав'язаними очима", - додав він. За словами Гебреєсуса, без проведення тестів інфіковані не можуть бути ізольованими, і тоді неможливо розірвати ланцюжок зараження.

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"Це - визначальна глобальна криза в охороні здоров'я в наш час. Наступні дні, тижні й місяці стануть випробуванням нашої рішучості, випробуванням нашої довіри науці й випробуванням солідарності", - додав Гебреєсус