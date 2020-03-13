 ВООЗ розказала, як зупинити коронавірус: тестуйте кожен підозрілий випадок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

ВООЗ розказала, як зупинити коронавірус: тестуйте кожен підозрілий випадок

Глава ВООЗ наголошує на необхідності активізації програм з тестування на наявність інфекціїї по всьому світу.

Тест на коронавірус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус закликав уряди країни світу збільшити кількість тестів, аби стримати поширення коронавірусної інфекції COVID-2019. 

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"Минулого тижня ми бачили стрімке зростання кількості випадків COVID-2019. Про більшість випадків і смертей на даний момент повідомляють у решті світу, а не в Китаї", - сказав Гебреєсус у понеділок, 16 березня, на пресконференції в Женеві, цитує агентство новин Reuters.

Він схвально відгукнувся про посилення обмежувальних заходів, як-от закриття шкіл і скасування спортивних заходів, однак наголосив, що у ВООЗ не вважають достатніми нинішні масштаби тестування на наявність захворювання і масштаби "ізоляції". "Найефективніший спосіб запобігати захворюванню і рятувати життя - розірвати ланцюги передання COVID-2019. Для цього вам треба проходити тести й ізолюватися", - наголосив очільник ВООЗ. За його словами, слідування цій стратегії допомогло показати позитивні результати в Китаї, Південній Кореї та Сінгапурі.

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 "У нас є простий меседж до всіх країн - тестування і ще раз тестування ", - заявив Гебреєсус. "Всі країни повинні мати змогу перевірити всі підозрілі випадки захворювання, вони не можуть боротися з цією пандемією із зав'язаними очима", - додав він. За словами Гебреєсуса, без проведення тестів інфіковані не можуть бути ізольованими, і тоді неможливо розірвати ланцюжок зараження.

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"Це - визначальна глобальна криза в охороні здоров'я в наш час. Наступні дні, тижні й місяці стануть випробуванням нашої рішучості, випробуванням нашої довіри науці й випробуванням солідарності", - додав Гебреєсус

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