ВООЗ прагне пришвидшити пошук вакцини від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має намір пришвидшити пошук вакцини для боротьби з легеневим захворюванням Covid-19, спричиненим новим коронавірусом. Про це в середу, 12 лютого, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус після дводенного зібрання у Женеві близько 400 фахівців, яке було присвячене боротьбі із новим захворюванням, повідомляє агенція новин dpa.

На даний момент існують чотири потенційні варіанти вакцини, два з яких, сподіваються науковці, є багатообіцяючими, заявила своєю чергою головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан. Вона прогнозує, що перші випробування вакцин на людях можуть бути проведені вже за три-чотири місяці, однак сертифікована вакцина, ймовірно, з'виться лише за 18 місяців. До першочергових завдань, за словами Свамінатан, належить також розробка простіших тестів на виявлення інфекції.

Гендиректор ВООЗ Тедрос також зазначив, що кількість нових випадків захворювання через коронавірус стабілізувалася, але очевидне уповільнення поширення епідемії слід сприймати "з особливою обережністю". Спалах захворювання ще може піти в будь-якому напрямку, застеріг Тедрос.

Круїзний лайнер з Гонконгу

Очільник ВООЗ розкритикував ситуацію з круїзним лайнером з Гонконга Westerdam, який не захотіли приймати в кількох азійських портах, хоча немає жодних підтверджень наявності коронавірусної інфекції на його борту. "Стигматизування окремих осіб чи країн може лише перешкодити нашій роботі", - наголосив Тедрос.

Тим часом лайнер, який вже тиждень не може пришвартуватися в азійський портах, погодилася прийняти Камбоджа. Westerdam має прибути в порт Сіануквіль уранці 13 лютого.

Судно, яке вийшло з Гонконга 1 лютого, відмовилася приймати влада Японії, Філіппін, Гуаму, Таїланду та Тайваню через побоювання, що на ньому є заражені коронавірусом. На борту лайнера перебувають 1455 пасажирів та 802 члени екіпажу. За даними оператора корабля, компанії Holland America Line, всі вони здорові.

Нагадаємо, напередодні, 11 лютого, ВООЗ надала офіційну назву хворобі, спричиненій новим коронавірусом, - Covid-19. Таке рішення пояснили простою вимовою назви та тим, що вона не дискримінує жодну з країн.

Загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула станом на 12 лютого 1113 осіб, а загальну кількість заражених китайська влада оцінює в понад 44 тисячі людей.