ВООЗ попереджає про прискорення темпів пандемії COVID-19

Пандемія викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 усе ще прискорюється, а її наслідки будуть відчутними ще десятки років. Про це в понеділок, 22 червня, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. "Ми знаємо, що пандемія - це значно більше, ніж криза в галузі охорони здоров'я. Це економічна криза, соціальна криза, а в багатьох країнах політична криза. Її наслідки будуть відчутними й у наступні десятиріччя", - сказав він.

На думку гендиректора ВООЗ, найбільшою загрозою є зараз не сам вірус, а "брак глобальної солідарності та глобального лідерства". За словами Гебреєсуса, 21 червня в світі було зафіксовано понад 183 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, і це найбільший показник з початку пандемії. Загалом у світі захворіли на COVID-19 вже майже девять мільйонів осіб, понад 465 тисяч померли від хвороби. На даний момент найскладнішою є ситуація в Північній та Південній Америках, а також у деяких країнах Азії.

Як заявив Гебреєсус, наступним викликом для систем охорони здоров'я є збільшення обсягів виробництва та дистрибуції дексаметазону - перших ліків, які, як доведено, знижують ризик смерті у хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 червня офіційно підтвердили 37 241 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, померли від COVID-19 1012 осіб, 16642 пацієнти одужали. Впродовж останньої доби зареєстрували 681 новий випадок інфікування.