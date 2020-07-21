ВООЗ повідомила про новий добовий рекорд випадків COVID-19

У світі за добу зареєстрували 284 196 нових випадків COVID-19, що є новим світовим рекордом. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) увечері у п'ятницю, 24 липня.

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Як зазначається на сайті ВООЗ, найбільше нових випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Сполучених Штатах (близько 70 тисяч) і Бразилії (близько 68 тисяч). В Індії за добу повідомили про майже 50 тисяч нових випадків, а у Південній Африці - про понад 13 тисяч.

Всього, за даними ВООЗ у світі офіційно підтвердили 15,2 мільйона заражень коронавірусом та 628 903 смерті.

Водночас, за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на суботу, 25 липня, у світі зареєстрували вже більше 15,7 мільйона інфікувань COVID-19, 639 652 смерті та понад 9 мільйонів випадків одужань.

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