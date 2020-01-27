ВООЗ оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 30 січня, визнала, що спалах нового коронавірусу 2019-nCoV є надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Відповідне рішення ухвалив Комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я ВООЗ.

"Я оголошую міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері громадської охорони здоров'я через глобальний спалах коронавірусу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Головною причиною цього рішення стала не тільки ситуація із захворюваністю в Китаї, а те, що відбувається зараз в інших країнах. Рішення про запровадження надзвичайного стану було прийнято після того, як був зафіксований перший випадок передачі вірусу від людини до людини за межами Китаю. Спочатку це сталося в Німеччині, пізніше про такий випадок повідомили США. Раніше випадки захворювання фіксувалися в основному серед людей, які виїхали з епіцентру епідемії в китайській провінції Хубей.

"Дозвольте мені бути зрозумілим: це рішення не є вотумом недовіри Китаю. Навпаки, ВООЗ продовжує вірити в здатність Китаю контролювати спалах", - заявив Гебреєсус. При цьому він наголосив, що ВООЗ не знає, яку шкоду вірус може завдати в країнах з менш розвинутою системою охорони здоров'я.

Наразі кількість померлих від нового вірусу становить 170, а кількість зареєстрованих випадків інфікування - більше восьми тисяч людей.