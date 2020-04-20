ВООЗ: Коронавірус не був створений в лабораторії

За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), новий коронавірус виник природним шляхом. Уся наявна інформація вказує на те, що вірус не був зманіпульований або створений в лабораторії чи деінде, зазначила речниця ВООЗ Фадела Хаіб у вівторок, 21 квітня, на пресконференції у Женеві.

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"Вкрай імовірним є те, що вірус має тваринне походження", - сказала Хаіб, цитує агентство новин Reuters. Поки незрозуміло, як вірус передався людині, однак безперечно була тварина, що певний час переносила вірус у собі. Все вказує на те, що наприкінці минулого року вірус виник у кажанів, додала Хаіб.

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Останнім часом чимало країн, зокрема Австралія, вимагають від Китаю пояснень щодо причин появи коронавірусної інфекції. А президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що його адміністрація намагається з'ясувати, чи не походить новий коронавірус з лабораторії в місті Ухані, звідки й поширилася інфекція.

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В деяких американських ЗМІ мали місце спекуляції, що вірус бере початок не з тваринного ринку в Ухані, а з лабораторії. Звідти, мовляв, внаслідок аварії або ж через вразливість системи безпеки й стався витік.

Натомість китайська влада заперечує таку версію. Раніше в Пекіні озвучували також теорію, що вірус в Ухань могли завезти американські військові, що викликало гостру реакцію Трампа та Держдепартаменту.

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Також президент США призупинив сплати внесків до ВООЗ з боку США та закидав цій організації, що вона має прокитайську позицію.