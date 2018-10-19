ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про значні успіхи в боротьбі з алкоголізмом у Росії. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 1 жовтня, даними ВООЗ, з 2003 по 2016 роки рівень споживання алкоголю скоротився в РФ на 43 відсотки.

Аналітики ВООЗ вказують, що 2016 року рівень споживання чистого алкоголю на душу населення становив у Росії 11,7 літра. Для порівняння, в Німеччині того року рівень споживання алкоголю сягав 13,7 літра на особу, зазначає інформагенція dpa. У наведеній статистиці йдеться про чистий алкоголь. Приміром, півлітрова пляшка пива містить приблизно 20 грамів алкоголю.

"Наведені дані однозначні й вони є наслідком цілої низки політичних ініціатив", - наголосила представниця ВООЗ Каріна Феррейра-Боргес, цитує dpa. Прикладом таких політичних кроків названо запровадження мінімальних цін на алкоголь, підвищення акцизів та заборону на продаж алкогольних напоїв уночі.

Так само в організації переконані, що зафіксована тенденція руйнує "усталені стереотипи щодо Росії" як украй питущої країни. Попри такі успіхи Росія й досі залишається країною з одним з найвищих показників споживання алкоголю на душу населення в світі, визнають у ВООЗ. Утым, РФ може вважатися зразком для інших країн щодо успішної боротьби з пияцтвом та спричиненої цим високої смертності населення, наголоси в організації.

Стрімке зростання тривалості життя

Крім того, у ВООЗ вказали й на успіхи щодо збільшення тривалості життя в Росії. Зараз в РФ очікувана тривалість життя чоловіків становить 68 років, а жінок - 78 років, що є історичним максимумом, кажуть у міжнародній організації.