 ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом

Рівень споживання алкоголю в Росії з 2003 по 2016 роки скоротився на 43 відсотки, підрахували у ВООЗ. Крім того, в РФ значно зросла середня тривалість життя.

ВООЗ відзначає, що на скорочення споживання алкоголю в РФ позитивно вплинула, зокрема, заборона його продажу уночі (архівне фото)

ВООЗ відзначає, що на скорочення споживання алкоголю в РФ позитивно вплинула, зокрема, заборона його продажу уночі (архівне фото)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про значні успіхи в боротьбі з алкоголізмом у Росії. Згідно з оприлюдненими у вівторок, 1 жовтня, даними ВООЗ, з 2003 по 2016 роки рівень споживання алкоголю скоротився в РФ на 43 відсотки.

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Аналітики ВООЗ вказують, що 2016 року рівень споживання чистого алкоголю на душу населення становив у Росії 11,7 літра. Для порівняння, в Німеччині того року рівень споживання алкоголю сягав 13,7 літра на особу, зазначає інформагенція dpa. У наведеній статистиці йдеться про чистий алкоголь. Приміром, півлітрова пляшка пива містить приблизно 20 грамів алкоголю. 

"Наведені дані однозначні й вони є наслідком цілої низки політичних ініціатив", - наголосила представниця ВООЗ Каріна Феррейра-Боргес, цитує dpa. Прикладом таких політичних кроків названо запровадження мінімальних цін на алкоголь, підвищення акцизів та заборону на продаж алкогольних напоїв уночі.

Так само в організації переконані, що зафіксована тенденція руйнує "усталені стереотипи щодо Росії" як украй питущої країни. Попри такі успіхи Росія й досі залишається країною з одним з найвищих показників споживання алкоголю на душу населення в світі, визнають у ВООЗ. Утым, РФ може вважатися зразком для інших країн щодо успішної боротьби з пияцтвом та спричиненої цим високої смертності населення, наголоси в організації.

Стрімке зростання тривалості життя

Крім того, у ВООЗ вказали й на успіхи щодо збільшення тривалості життя в Росії. Зараз в РФ очікувана тривалість життя чоловіків становить 68 років, а жінок - 78 років, що є історичним максимумом, кажуть у міжнародній організації.

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