 ВООЗ застерігає від необережного послаблення карантинних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2020

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Новини

ВООЗ застерігає від необережного послаблення карантинних обмежень

Якщо країни занадто швидко скасовуватимуть локдаун, існує ризик, що карантинні обмеження доведеться запроваджувати знову, наголосив генсекретар ВООЗ. Він закликав держави більше інвестувати в системи охорони здоров'я.

Тедрос Адханом Гебреєсус

Тедрос Адханом Гебреєсус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про ризики повернення обмежувальних заходів, якщо країни, що виходять з карантину, робитимуть це занадто швидко. "Ризик повернення до локдауну залишається дуже реальним, якщо країни не управлятимуть переходом надзвичайно ретельно та поетапно", - сказав генеральний секретар ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у середу, 6 травня, передає агенція Reuters.

Він назвав кроки, які країни мають зробити для скасування карантинних заходів, серед яких контроль за поширенням вірусу та готовність систем охорони здоров'я. При цьому влада держав має схвалювати послаблення карантинних обмежень лише тоді, коли зменшується та стабілізується кількість випадків інфікування, додав Гебреєсус.

Він наголосив, що в будинках для людей похилого віку та школах мають бути запроваджені захисні та гігієнічні норми. Також країни мають зменшити ризик зараження ззовні.

За словами генсека ВООЗ, навіть після послаблення пандемії,  повернення до звичного стану речей бути не може."Пандемія COVID-19 з часом відступить, але повернення до "бізнесу як завжди" не може бути", - наголосив він. Гебреєсус також закликав країни інвестувати більше коштів в розвиток систем охорони здоров'я.

Додатки для смартфонів не дуже корисні у боротьбі з пандемією

Організація також застерегла від занадто високих очікувань від мобільних додатків, які допомагають ідентифікувати контакти заражених коронавірусом осіб. "Такі програми не можуть замінити людей, які перевіряють контакти", - наголосила експертка ВООЗ Марія ван Керкхов, цитує агенція dpa. Експерти вважають, що для того, щоб такі додатки реально допомагали у боротьбі із поширенням коронавірусу, вони мають бути встановлені в смартфонах понад 60 відсотків населення.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на 6 травня по всьому світу коронавірусом інфікувалось 3,774 мільйона людей, від хвороби одужало 1,273 мільйона осіб, а померло понад 261 тисячі людей.

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