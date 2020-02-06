ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надала офіційну назву новому коронавірусу, який вже забрав життя понад тисячі людей, - Covid-19. Ця назва замінить відому до цього тимчасову 2019-nCoV, заявив у вівторок, 11 лютого, генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє агенція новин AFP.

У новій абревіатурі "со" означає "корона", "vi" - "вірус", "d" - "захворювання" (від англійської disease), а 19 - 2019 рік, коли були зафіксовані перші випадки захворювання. За словами очільника ВООЗ, цю назва було обрано, бо її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

Тедрос наголосив, що країни повинні сприймати спалах нового вірусу серйозніше, ніж терористичні атаки. "Вірус потужніший у створенні політичних, соціальних та економічних потрясінь, ніж будь-яка терористична атака", - наголосив він.

"Реалістичний шанс" зупинити вірус

Генеральний секретар ВООЗ також заявив, що бачить "реалістичний шанс" уповільнити поширення вірусу. "Якщо ми зараз інвестуємо, у нас є реальні шанси зупинити цей спалах", - сказав Тедрос. Щоб запобігти пандемії, очільник ВООЗ також закликав допомогти бідним країнам, щоб їхні системи охорони здоров'я могли протистояти вірусу. За його словами, перша вакцина від вірусу може бути готова за 18 місяців, тому необхідно використовувати наявні засоби.

Нагадаємо, коронавірус поширився у понад 20 країнах на трьох континентах від початку спалаху в Ухані наприкінці грудня 2019 року. Пекін обмежив транспортне сполучення спочатку зі столицею провінції Хубей, а потім з низкою мегаполісів, фактично помістивши під карантин понад 50 мільйонів осіб. Низка країн, включаючи Німеччину та Україну, почали вивозити своїх громадян з Китаю.

Понад 1000 людей померли від легеневого захворювання, викликаного вірусом. Більшість випадків захворювання і летальних випадків припадає на Китай. За даними китайської влади, наразі в країні близько 43 тисячі інфікованих людей. В інших 24 країнах нараховується понад 300 підтверджених випадків захворювання.