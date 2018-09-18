ВООЗ: Від наслідків вживання алкоголю гине близко трьох мільйонів людей на рік

Щороку від наслідків вживаня алкоголю гине близько трьох мільйонів людей в усьому світі. Це - більше смертей, ніж від СНІДу, насильства і дорожньо-транспортних пригод разом узятих. Такі цифри містить оприлюднена в п'ятницю, 21 вересня, доповідь Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За даними експертів ВООЗ, найбільше від наслідків споживання алкоголю страждають чоловіки. Саме на них припадає три чверті смертей, пов'язаних зі зловживанням алкогольними напоями.

Крім того, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застеріг від "наслідків зловживання алкоголема, зокрема, насильства, травм, психічних розладів і захворювань - таких як рак та інсульт", цитує агенція новин AFP. Серед іншого ВООЗ пов'язує з алкоголем близько 200 захворювань, в тому числі цироз печінки та деякі види раку. Крім того, вживання алкоголю сприяє розвитку таких захворювань, як туберкульоз і пневмонія, зазначається в 500-сторінковій доповіді.

Приміром, лише 2016 року на планеті зареєстрували понад 3 мільйони смертей, спричинених наслідками зловживання алкоголем. Це - близько 5,3 відсотка всіх смертей року. За той самий період 2,5 відсотка летальних випадків у світі спричинили дорожньо-транспортні пригоди, 1,8 відсотка - СНІД, а 0,8 відсотка - насильство, підрахували аналітики ВООЗ.

Водночас в організації відзначили й "позитивні тенденції", адже останніми роками кількість смертей, пов'язаних з алкоголем, скоротилася. Приміром, ще 2012 року на алкоголь припадало 3,3 мільйона смертей. Але "ціна" за споживання алкоголю у вигляді "захворювань і травм", є "неприйнятно високою", висновують у ВООЗ.

Загалом нині у світі вживають алкоголь 2,3 мільярда людей. В Америці, Європі й західній частині Тихого океану таких більше половини населення. Найвища кількість споживачів алкоголю спостерігається саме в Європі. Утім, останнім часом в європейських країнах намітилося зниження обсягів споживання алкоголю. Менше пити алкогольні напої стали зокрема в Росії, Молдові та Білорусі, зазначають експерти ВООЗ.