Вольфґанґ Бюхеле: Залежність Європи від російського газу - міф

Голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele) дав оцінку гостьовому коментарю групи американських послів у Європі, опублікованому на сторінках DW у четвер, 7 лютого. На думку авторів, газопровід "Північний потік-2" різко посилить тиск Росії на ЄС у сфері енергетики, що небезпечно як для Європи, так і для Заходу в цілому.

За словами головного лобіста інтересів німецьких підприємців у Росії, залежність Європи від постачання російського газу, про яку постійно говорять США, і чого тепер, вочевидь, побоюються у Парижі, є міфом. "Хоча наразі близько 30 відсотків природного газу надходить до ЄС із російських джерел, частка газу в європейському енергетичному балансі становить загалом менше, ніж 10 відсотків", - йдеться у відповіді Бюхеле на запит DW. Голова східного комітету також звернув увагу на розширення інфраструктури, включаючи будівництво терміналів зрідженого газу, що значно диверсифікувало забезпечення газом у Європі.

"Північний потік-2" і дешевий газ для європейців

Бюхеле вважає, що Європа життєво зацікавлена ​​в забезпеченні європейських споживачів природним газом на вигідних умовах, враховуючи скорочення видобутку в ЄС та амбітні цілі щодо захисту клімату. На його думку, чим більше газу надійде на ринок по "Північному потоку-2", тим дешевшим він буде для всіх, у тому числі і для українців.

На думку голови Східного комітету, атакуючи "економічно значущий проект" газопроводу, США і низка європейських країн, таких як Польща, явно переслідують свої економічні інтереси. Бюхеле закликав французький уряд переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2", що, на його переконання, допоможе завершити проект, "який принесе користь всій Європі".