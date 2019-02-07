 Вольфґанґ Бюхеле: Залежність Європи від російського газу - міф | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

Вольфґанґ Бюхеле: Залежність Європи від російського газу - міф

Близько 30 відсотків газу надходить до ЄС із РФ, але частка газу в енергобалансі ЄС менша, ніж 10 відсотків. Голова Східного комітету німецької економіки коментує для DW занепокоєння групи послів США в Європі.

Вольфґанґ Бюхеле

Вольфґанґ Бюхеле

Голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele) дав оцінку гостьовому коментарю групи американських послів у Європі, опублікованому на сторінках DW у четвер, 7 лютого. На думку авторів, газопровід "Північний потік-2" різко посилить тиск Росії на ЄС у сфері енергетики, що небезпечно як для Європи, так і для Заходу в цілому.

За словами головного лобіста інтересів німецьких підприємців у Росії, залежність Європи від постачання російського газу, про яку постійно говорять США, і чого тепер, вочевидь, побоюються у Парижі, є міфом. "Хоча наразі близько 30 відсотків природного газу надходить до ЄС із російських джерел, частка газу в європейському енергетичному балансі становить загалом менше, ніж 10 відсотків", - йдеться у відповіді Бюхеле на запит DW. Голова східного комітету також звернув увагу на розширення інфраструктури, включаючи будівництво терміналів зрідженого газу, що значно диверсифікувало забезпечення газом у Європі.

DW.COM

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Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW. (07.02.2019)

"Північний потік-2" і дешевий газ для європейців

Бюхеле вважає, що Європа життєво зацікавлена ​​в забезпеченні європейських споживачів природним газом на вигідних умовах, враховуючи скорочення видобутку в ЄС та амбітні цілі щодо захисту клімату. На його думку, чим більше газу надійде на ринок по "Північному потоку-2", тим дешевшим він буде для всіх, у тому числі і для українців.

На думку голови Східного комітету, атакуючи "економічно значущий проект" газопроводу, США і низка європейських країн, таких як Польща, явно переслідують свої економічні інтереси. Бюхеле закликав французький уряд переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2", що, на його переконання, допоможе завершити проект, "який принесе користь всій Європі".

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