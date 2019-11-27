 Володимир Єльченко очолить посольство України в США - Вадим Пристайко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2019

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Володимир Єльченко очолить посольство України в США - Вадим Пристайко

Нинішній представник України в ООН Володимир Єльченко очолить українське посольство в США. Україна вже отримала відповідний агреман від США, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Нинішній представник України в ООН Володимир Єльченко стане послом України в США

Нинішній представник України в ООН Володимир Єльченко стане послом України в США

Нинішній представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко стане послом України у Сполучених Штатах Америки. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю агенції "УНІАН", оприлюдненому в понеділок, 16 грудня.

"Ми вже отримали агреман (попередня згода уряду країни перебування на прийняття особи як глави дипломатичного представництва іншої країни. - Ред.) (...) Ми визначилися (з кандидатурою) ще два місяці тому. (...) Це є наш теперішній представник в ООН Володимир Єльченко", - сказав Пристайко.

За його словами, уряд України вже отримав агремани щодо деяких послів.  "Щодо певної кількості послів ми вже отримали агремани. Вже підготувалися повністю. По деяких є готові укази. Ми найближчим часом зможемо оприлюднити укази щодо призначення цілої низки керівників важливих для нас місій", - зазначив український міністр.

До цього українське посольство в США з 2014 по 2019 роки очолював Валерій Чалий.

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На зустрічі лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про обмін полоненими в форматі "всіх на всіх" до кінця року. Путін та Зеленський окремо провели перемовини, на яких обговорили й газове питання. (10.12.2019)

Путіна все влаштовує у мінських угодах, статусі "ЛНР/ДНР" та непростих відносинах України з Заходом. Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі, під питанням, вважає Костянтин Еггерт. (10.12.2019)

Наступне перемир'я очікується в кінці року

Також Пристайко повідомив, що вже в грудні тристороння контактна група у Мінську має домовитися про технічні аспекти дотримання режиму припинення вогню на Донбасі - скільки, коли, в який час і з якого моменту оголошується перемир'я, коли здійснюється верифікація Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

"Ми планували десь ближче до 24-го числа. Лідери були більш обережні і попросили до кінця грудня, до 31-го. У будь-якому разі, є достатньо часу для того, щоб це зробити", - запевнив Пристайко.

Нагадаємо, 9 грудня глави держав та урядів так званої "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися на саміті в Парижі. Сторони домовилися про повне припинення вогню до кінця поточного року, а також обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", до кінця поточного року.

Серед інших погоджених заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду та підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошується, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати доступ на всій території України для повної імплементації свого мандату. 

Дивитись відео 01:38

Результати "нормандського" саміту: що потрібно знати (10.12.2019)

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