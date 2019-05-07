Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Володимир Рубан

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Рубан".

Керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан вважається близьким до лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука, який за дорученням президента України Петра Порошенка опікується питаннями обміну полоненими між Україною та невизнаними утвореннями "ДНР" і "ЛНР". 8 березня 2018 року Володимира Рубана було затримано на контрольно-пропускному пункті "Майорськ" і передано СБУ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня

Суд лишив Савченко і Рубана на волі до кінця травня 07.05.2019

Броварський міськрайонний суд вже вдруге відклав початок розгляду справи народної депутатки Надії Савченко та голови партії "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Нове засідання призначили на 31 травня.
Володимир Рубан виїхав з України

Володимир Рубан виїхав з України 26.04.2019

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан виїхав з України, повідомили ЗМІ з посиланням на ГПУ. Адвокат обіцяє, що він повернеться до 7 травня на судове засідання.

Савченко знову в парламенті. Чи навдого? (24.04.2019) 24.04.2019

Термін арешту Надії Савченко сплив, і суд вирішив його не продовжувати. Народна депутатка вийшла на роботу до Верховної Ради. Як до цього поставилися її колеги в парламенті?
FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила

FreeSavchenko-2: як Надія Савченко вдруге з тюрми виходила 16.04.2019

Народну депутатку Надію Савченко звільнили з-під арешту. І хоча обвинувачень у підготовці держперевороту з неї ніхто не знімав, вона вже планує повернутись до роботи у парламенті та балотуватися на виборах восени.
Савченко та Рубан вийшли з СІЗО - суд не подовжив термін їхнього арешту

Савченко та Рубан вийшли з СІЗО - суд не подовжив термін їхнього арешту 16.04.2019

Суд не продовжив утримання під вартою депутатки Верховної Ради Надії Савченко та Володимира Рубана. Савченко, яку звинувачують у створенні терористичного угруповання, пообіцяла, що не "тікатиме за кордон".
Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові

Справу Савченко і Рубана розглядатиме суд у Чернігові 11.02.2019

Розгляд справи народної депутатки Надії Савченко та екс-керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту, відбуватиметься у Чернігівському суді, вирішив Верховний суд України.

Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня

Апеляційний суд залишив Надію Савченко під арештом до 23 грудня 21.11.2018

Київський апеляційний суд відмовив захисту народної депутатки Надії Савченко в апеляції і залишив її за ґратами до 23 грудня.

Надії Савченко продовжили арешт до 23 грудня

Надії Савченко продовжили арешт до 23 грудня 25.10.2018

Шевченківський районний суд Києва залишив народну депутатку Надію Савченко під вартою до 23 грудня.

Надія Савченко: У влади одна відповідь - рука Кремля

Надія Савченко: У влади одна відповідь - "рука Кремля" 10.08.2018

Надія Савченко, яку обвинувачують у підготовці держперевороту в Україні і яка нині перебуває у СІЗО СБУ, в інтерв'ю DW розповіла про умови свого утримання, про Олега Сенцова та чому її неможливо обміняти на в'язнів в РФ.
ГПУ шукає зв'язки між Савченко та Медведчуком

ГПУ шукає зв'язки між Савченко та Медведчуком 02.08.2018

Слідчі вивчають зв'язки Надії Савченко з громадськими структурами, котрі мають стосунок до Віктора Медведчука, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Поки що доказів таких зв'язків у ГПУ немає.

ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено

ГПУ: Розслідування щодо Савченко і Рубана завершено 01.08.2018

У Генеральній прокуратурі України повідомили про завершення слідства щодо Надії Савченко та Володимира Рубана, звинувачених у спробі повалення державної влади, і передачу матеріалів сторонам захисту для ознайомлення.
Грицак: СБУ перевіряє причетність військових РФ у справах Савченко й Рубана

Грицак: СБУ перевіряє причетність військових РФ у справах Савченко й Рубана 12.05.2018

Співробітники СБУ перевіряють інформацію про можливу передачу зброї російськими військовими Надії Савченко та Володимиру Рубану, заявив керівник Служби безпеки Василь Грицак.
Генпрокуратура України розслідує зв'язок Медведчука з Рубаном і Савченко

Генпрокуратура України розслідує зв'язок Медведчука з Рубаном і Савченко 27.03.2018

Генпрокурор України Юрій Луценко допускає, що голова руху "Український вибір" Віктор Медведчук може бути пов'язаний з народною депутаткою Надією Савченко та головою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном.
З героїні в підслідну: як Надію Савченко позбавили депутатської недоторканості

З героїні в підслідну: як Надію Савченко позбавили депутатської недоторканості 22.03.2018

Український парламент задовольнив подання Генпрокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко. Кореспондент DW стежив за ходом подій.

Коментар: Надія Савченко - шлях від героїні до політичного фріка

Коментар: Надія Савченко - шлях від героїні до політичного фріка 16.03.2018

Той, хто думає, що, заарештувавши Надію Савченко, українська влада набере бали, сильно помиляється. СІЗО стане для неї ще одним політичним трампліном, вважає Сергій Руденко.

ГПУ підготувала подання на зняття недоторканності з Савченко

ГПУ підготувала подання на зняття недоторканності з Савченко 15.03.2018

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство має докази підготовки народною депутаткою Надією Савченко теракту у Верховній Раді. Атака начебто планувалася з мінометами, гранатами і автоматами.
Інші статті