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Керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан вважається близьким до лідера організації "Український вибір" Віктора Медведчука, який за дорученням президента України Петра Порошенка опікується питаннями обміну полоненими між Україною та невизнаними утвореннями "ДНР" і "ЛНР". 8 березня 2018 року Володимира Рубана було затримано на контрольно-пропускному пункті "Майорськ" і передано СБУ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.