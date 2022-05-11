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Володимир Путін

Володимир Путін у 2000 році став другим президентом Росії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Путін". Володимир Путін є випускником юридичного факультету Ленінградського університету. В радянський час він служив у розвідці, в тому числі в колишній НДР. На початку 1990-х він перейшов на роботу до мерії Санкт-Петербурга, а в 1999-му році його призначили прем'єр-міністром РФ. Путін очолював уряд також з 2008-го до 2012-го року. З 2000-го до 2008-го, а потім з 2012-го року й донині він є президентом Російської Федерації. Правозахисники й несистемна опозиція звинувачують його в корупції та утиску прав людини в Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коли Україна перейде у контрнаступ і яка подальша стратегія Росії (11.05.2022) 11.05.2022

Остання промова Путіна змусила Захід замислитися над тим, яку нову військову стратегію переслідує Росія, яким буде подальший розвиток війни і коли Україна зможе перейти у контрнаступ. DW зібрала думки західних експертів.
Влада Херсона планує приєднання регіону до складу РФ

"Влада" Херсона планує приєднання регіону до складу РФ 11.05.2022

У Херсонській області окупанти не планують проводити референдум про приєднання до РФ, а хочуть зробити це через указ. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська армія звільнить Херсон.

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто розумів Путіна?

Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"? 11.05.2022

В англомовній "Вікіпедії" з'явилося німецьке слово "Putinversteher". Так у Німеччині називають тих, хто з розумінням ставиться до Путіна. Через війну в Україні цей неологізм став майже лайкою.
Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 10 травня.
Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
Далека від реальності ідеологія. Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві

"Далека від реальності ідеологія". Німецькі ЗМІ про промову Путіна на параді в Москві 10.05.2022

Відмова від ескалації, попередження про великі втрати і скасоване авіашоу. Німецькі коментатори про те, які сигнали президент РФ надіслав 9 травня Заходу та російському суспільству.
Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу

Глава МЗС Німеччини Бербок відвідала Бучу 10.05.2022

76-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 10 травня.
Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство

Україна відповіла на всі запитання ЄС: як далі розглядатимуть її заявку на членство 10.05.2022

Володимир Зеленський передав главі представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу відповіді на другу частину анкети-опитувальника щодо заявки Києва на членство у Євросоюзі. Як далі розглядатимуть заявку, пояснює DW.
Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС

Голова Бундестагу Бас сподівається на прискорену процедуру вступу України до ЄС 10.05.2022

На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, голова Бундестагу Бербель Бас сподівається, що процес вступу України до ЄС не займе десятиліть. Процедури й графіки вступу потрібно прискорити, вважає політикиня.
Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів

Пулітцерівська премія відзначила всіх українських журналістів 10.05.2022

Пулітцерівська премія 2022 року виразила подяку журналістам України "за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна до їхньої країни".
Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні

Рада ООН з прав людини обговорить злочини РФ в Україні 09.05.2022

Запит провести засідання щодо порушення РФ прав людини в Україні та воєнних злочинів підтримало майже 60 країн. Зустріч розпочнеться 12 травня об 11:00 за Києвом.

Як Патрон і його власник міни знешкоджують (09.05.2022) 09.05.2022

Пес Патрон уже став символом українського патріотизму та знаменитістю у соціальних мережах. Завдяки собаці вже вдалося знешкодити понад 250 мін на Чернігівщині. За віддану службу пса нагородив сам Зеленський.

Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС

Брюссель обіцяє Києву у червні надати відповідь щодо заяви на вступ до ЄС 09.05.2022

Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.
Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події першої половини понеділка, 9 травня.
Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги

Канада надасть Україні ще 50 мільйонів доларів військової допомоги 08.05.2022

Також Канада скасовує мита на українські товари на рік, запроваджує санкції проти ще 45 фізичних і юридичних осіб з Росії та відновлює роботу посольства у Києві.

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