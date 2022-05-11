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Володимир Путін у 2000 році став другим президентом Росії.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Путін". Володимир Путін є випускником юридичного факультету Ленінградського університету. В радянський час він служив у розвідці, в тому числі в колишній НДР. На початку 1990-х він перейшов на роботу до мерії Санкт-Петербурга, а в 1999-му році його призначили прем'єр-міністром РФ. Путін очолював уряд також з 2008-го до 2012-го року. З 2000-го до 2008-го, а потім з 2012-го року й донині він є президентом Російської Федерації. Правозахисники й несистемна опозиція звинувачують його в корупції та утиску прав людини в Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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