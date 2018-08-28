Володимир Путін: Неможливо відкладати підвищення пенсійного віку в Росії

Президент РФ Володимир Путін у телевізійному зверненні у середу, 29 серпня, спробував обґрунтувати необхідність підвищення пенсійного віку в Росії. Нагадаємо, Держдума Росії проголосувала у першому читанні законопроект, згідно з яким пенсійний вік для чоловіків у країні підвищать з 60 до 65 років до 2028 року, для жінок - з 55 до 63 років до 2034 року.

За словами Путіна, підвищення пенсійного віку пов'язане з серйозними демографічними проблемами у країні. "Скорочується працездатне населення - автоматично знижуються можливості для виплати та індексації пенсій. А значить, необхідні зміни", - зазначив він. Путін наголосив, що раніше пенсійну реформу проводити було не можна. "Просто ми не були до цього раніше готові. Але відкладати далі дійсно не можна", - запевнив російський президент.

За його словами, інші заходи, які були запропоновані як альтернатива пенсійній реформі, були би неефективними. Зокрема, він відкинув запровадження прогресивної шкали податку на прибуток, продаж частини державної власності, додаткове оподаткування нафтогазових компаній, активніше використання засобів резервних фондів.

Натомість Путін запропонував пом'якшити пенсійну реформу, яка спричинила численні протести у Росії. Зокрема, він хоче зменшити пропоноване законопроектом підвищення пенсійного віку для жінок до 60, а не 63 років. Також планується передбачити право дострокового виходу на пенсію для багатодітних матерів.

Людям, які мали виходити на пенсію за старим законодавством в найближчі два роки, Путін пропонує надати право оформити пенсію на шість місяців раніше нового пенсійного віку. Окрім того, він доручив уряду затвердити спеціальну програму з підвищення кваліфікації для громадян передпенсійного віку.

Як зазначають оглядачі, остннім часом Путін доволі рідко робить телезвернення до громадян своєї країни. Виступити на захист підвищення пенсійного віку його змусили широкі протести серед населення. Крім того, представлена у парламенті компартія РФ виступила з ініціативою провести референдум щодо змін.