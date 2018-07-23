Володимир Путін запросив Дональда Трампа до Москви

Президент Росії Володимир Путін запросив до Москви свого американського колегу Дональда Трампа. Таку заяву Путін зробив у п'ятницю, 27 липня, на прес-конференції за підсумками саміту країн БРІКС у Йоганнесбурзі. "Він має, до речі, таке запрошення, і я йому про це говорив", - цитує Путіна "Інтерфакс".

Лідер РФ додав, що і він, і Трамп готові до подальших зустрічей, але для цього потрібні правильні умови. Ці умови повинні створюватися в обох країнах. Він також зазначив, що готовий поїхати до Вашингтона для переговорів із Трампом. "Я готовий поїхати до Вашингтона", - цитує російського президента інформагенція AFP.

За словами Путіна, телефонних переговорів між Москвою і Вашингтоном недостатньо. Він уточнив, що сторонам варто зустрітися, щоб обговорити такі питання, як міжнародна угода щодо ядерної програми Ірану та міжнародні конфлікти.

Нагадаємо, після двосторонньої зустрічі в середині липня в Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Візит російського президента до США попередньо запланували на осінь, однак невдовзі перенесли на початок 2019 року. Радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що причиною затримки є бажання дочекатися завершення розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.

Після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії в американські вибори. Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістів про те, чи вірить він даним американської розвідки про втручання Росії в вибори.

За це Трампа нищівно критикували як представники демократів, так і багато політиків Республіканської партії. Пізніше американський президент спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним обмовився і мав на увазі протилежне.