Володимир Путін запросив Дональда Трампа до Москви

Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий поїхати до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом, але для цього потрібні правильні умови. Крім того, він запросив президента США до Москви.
Президент Росії Володимир Путін запросив до Москви свого американського колегу Дональда Трампа. Таку заяву Путін зробив у п'ятницю, 27 липня, на прес-конференції за підсумками саміту країн БРІКС у Йоганнесбурзі. "Він має, до речі, таке запрошення, і я йому про це говорив", - цитує Путіна "Інтерфакс".
Лідер РФ додав, що і він, і Трамп готові до подальших зустрічей, але для цього потрібні правильні умови. Ці умови повинні створюватися в обох країнах. Він також зазначив, що готовий поїхати до Вашингтона для переговорів із Трампом. "Я готовий поїхати до Вашингтона", - цитує російського президента інформагенція AFP.
За словами Путіна, телефонних переговорів між Москвою і Вашингтоном недостатньо. Він уточнив, що сторонам варто зустрітися, щоб обговорити такі питання, як міжнародна угода щодо ядерної програми Ірану та міжнародні конфлікти.
Нагадаємо, після двосторонньої зустрічі в середині липня в Гельсінкі Трамп запросив Путіна до Вашингтона. Візит російського президента до США попередньо запланували на осінь, однак невдовзі перенесли на початок 2019 року. Радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що причиною затримки є бажання дочекатися завершення розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.
Після зустрічі з Путіним у Гельсінкі Трамп заявив, що російський президент був "дуже сильним" та "потужним" щодо спростувань втручання Росії в американські вибори. Трамп ухилився від відповіді на запитання журналістів про те, чи вірить він даним американської розвідки про втручання Росії в вибори.
За це Трампа нищівно критикували як представники демократів, так і багато політиків Республіканської партії. Пізніше американський президент спробував заспокоїти критиків, сказавши, що на прес-конференції з Путіним обмовився і мав на увазі протилежне.