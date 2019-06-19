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Володимир Парасюк

Володимир Парасюк був спочатком активістом Євромайдану, потім - депутатом Верховної Ради України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Парасюк". Володимир Парасюк є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 2014 року. Володимир Парасюк є безпартійним і позафракційним. Він був активним учасником Євромайдану. Володимир Парасюк став відомий після того, як зі сцени Євромайдану 21 лютого 2014 року пригрозив, що в разі відсутності заяви з боку політичної опозиції з вимогою про відставку Віктора Януковича з посади президента України учасники Євромайдану підуть на штурм зі зброєю. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Верховна Рада допрацьовує останні дні: порожня зала і картки без депутатів (19.06.2019)

Як Верховна Рада допрацьовує останні дні: порожня зала і картки без депутатів (19.06.2019) 19.06.2019

Народні депутати, які виступають проти розпуску парламенту, не дуже охоче туди приходять останніми тижнями. Система "Рада" хоч і реєструє до 300 депутатів, але насправді у залі лише кілька десятків народних обранців. Ось як "вона працює"…
Депутата Верховної Ради України Парасюка заочно арештували в Росії

Депутата Верховної Ради України Парасюка заочно арештували в Росії 11.10.2017

Володимира Парасюка та ще трьох громадян України Москва обвинувачує в участі в нападах на російські диппредставництва у Києві та Львові. Їх оголошено у міжнародний розшук.

Сироїд закрила засідання Ради через її захоплення поліцією

Сироїд закрила засідання Ради через її "захоплення" поліцією 15.03.2017

В українському парламенті виник скандал після того, як до зали засідань завели правоохоронців, які брали участь в інциденті з Володимиром Парасюком.

Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар?

Блокада на Донбасі: спроба зупинити війну чи політичний піар? 09.02.2017

Уже третій тиждень поспіль триває залізнична блокада непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Чого саме намагаються досягти її організатори, з'ясовувала DW.
Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео)

Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео) 15.07.2016

Прем'єріада, зміни до Конституції та регулярні бійки. Чим запам'яталася чергова сесія українського парламенту?

Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (15.07.2016) 15.07.2016

Прем’єріада, зміни до Конституції, а також численні бійки. 15 липня - останнє пленарне засідання чергової сесії парламенту. DW нагадала, чим вона запам’яталася.
Припинення дипвідносин з Росією: популістський крок чи відповідь агресору?

Припинення дипвідносин з Росією: популістський крок чи відповідь агресору? 31.03.2016

Для Києва настав час припинити дипломатичні відносини з Москвою, вважають у профільному комітеті Верховної Ради. Керівництво країни й міжнародні партнери України не підтримають цей крок, переконані експерти.
Річниця роботи парламенту: десяток бійок і закони поспіхом

Річниця роботи парламенту: десяток бійок і закони поспіхом 30.11.2015

За рік роботи нинішня парламентська більшість не виконала коаліційну угоду навіть на половину, а сам документ не став планом реформ, стверджують спостерігачі. Проте почубились народні депутати вдосталь.
Соболєв про ситуацію у Кривому Розі: Встановлюємо народовладдя

Соболєв про ситуацію у Кривому Розі: "Встановлюємо народовладдя" 29.11.2015

Група активістів на чолі з депутатами зайшли в будівлю міської ради Кривого Рогу. За словами нардепа Єгора Соболєва, вони утворили "громадську антикорупційну комісію" та "раду представників громади".
Тисячі людей у Києві вшанували пам'ять героїв Небесної сотні

Тисячі людей у Києві вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 20.02.2015

Для вшанування пам'яті загиблих героїв Небесної сотні у Києві зібралися тисячі людей. Влада вдалася до посилених заходів безпеки в центрі столиці.