Володимир Парасюк був спочатком активістом Євромайдану, потім - депутатом Верховної Ради України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Парасюк". Володимир Парасюк є депутатом Верховної Ради України, починаючи від 2014 року. Володимир Парасюк є безпартійним і позафракційним. Він був активним учасником Євромайдану. Володимир Парасюк став відомий після того, як зі сцени Євромайдану 21 лютого 2014 року пригрозив, що в разі відсутності заяви з боку політичної опозиції з вимогою про відставку Віктора Януковича з посади президента України учасники Євромайдану підуть на штурм зі зброєю. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.