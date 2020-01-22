Володимир Зеленський їде до Польщі, щоб відвідати "Аушвіц"

Президент України Володимир Зеленський розпочне у неділю, 26 січня, дводенний робочий візит до Польщі, під час якого він візьме участь у заходах з нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору "Аушвіц-Біркенау". Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"26-27 січня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом в Республіці Польща з метою участі в пам'ятних заходах, які відбудуться в Освенцімі в 75-ту річницю визволення концтабору "Аушвіц-Біркенау", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Також у пресслужбі зазначають, що програма візиту Зеленського до Польщі передбачає зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою.

Ізраїльський візит Зеленського

Нагадаємо, що в четвер, 23 січня, український президент із робочим візитом відвідав Ізраїль. Він планував взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, однак відмовився від цього, поступившись місцями української делегації людям, які пережили цю трагедію.

Хоча до цього Зеленський заявляв, що відвідає Ізраїль попри той факт, що в рамках пам'ятних заходів ізраїльська сторона не перебачила часу для виступу українського президента. Водночас, можливість для виступу на форумі надали російському президенту Володимиру Путіну.

Саме через це від участі у форумі відмовився президент Польщі, якому також не надали можливості виступити у Ізраїлі.

Дивитись відео 07:33 Поділитись 75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3WlOG 75 років звільнення концтабору "Аушвіц": свідчення уцілілих українських в'язнів (24.01.2020)