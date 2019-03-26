 Володимир Зеленський: як коміку вдалося стати лідером президентських перегонів? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.03.2019

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Політика й суспільство

Володимир Зеленський: як коміку вдалося стати лідером президентських перегонів? (відео)

У штабі Володимира Зеленського працює здебільшого молодь. Атмосфера, як у стартапі: креатив і свобода. Як коміку вдалося стати лідером президентських перегонів?

Volodymyr Zelensky (AFP/Getty Images/s. Supinsky)

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський

Актор Володимир Зеленський є наразі лідером у рейтингах. При цьому він веде досить своєрідну виборчу кампанію. Жодних прямих контактів у натовпі людей, майже жодних інтерв’ю, жодних появ на публіці. Все - лише на сцені. Однак його обіцянка залишатися людиною досягає своєї мети. Але ким є насправді Зеленський? 

 

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Що треба знати про вибори президента України-2019

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