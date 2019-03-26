Володимир Зеленський: як коміку вдалося стати лідером президентських перегонів? (відео)

У штабі Володимира Зеленського працює здебільшого молодь. Атмосфера, як у стартапі: креатив і свобода. Як коміку вдалося стати лідером президентських перегонів?
Актор Володимир Зеленський є наразі лідером у рейтингах. При цьому він веде досить своєрідну виборчу кампанію. Жодних прямих контактів у натовпі людей, майже жодних інтерв’ю, жодних появ на публіці. Все - лише на сцені. Однак його обіцянка залишатися людиною досягає своєї мети. Але ким є насправді Зеленський?
В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави. (25.03.2019)
У новоспеченого політика запевняють, що ведуть кампанію власними силами, не мають зв'язку із олігархом Ігорем Коломойським та обіцяють ставити владі завдання на референдумах. (19.03.2019)