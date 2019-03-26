Володимир Зеленський: як коміку вдалося стати лідером президентських перегонів? (відео)

Актор Володимир Зеленський є наразі лідером у рейтингах. При цьому він веде досить своєрідну виборчу кампанію. Жодних прямих контактів у натовпі людей, майже жодних інтерв’ю, жодних появ на публіці. Все - лише на сцені. Однак його обіцянка залишатися людиною досягає своєї мети. Але ким є насправді Зеленський?