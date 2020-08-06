 Володимир Зеленський увів до складу ТКГ експрем′єра Вітольда Фокіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Володимир Зеленський увів до складу ТКГ експрем'єра Вітольда Фокіна

Володимир Зеленський увів до складу української делегації в ТКГ колишнього прем'єра Вітольда Фокіна. Він став першим заступником глави делегації Леоніда Кравчука.

Президент Володимир Зеленський увів до складу української делегації в ТКГ експрем'єра Вітольда Фокіна

Президент Володимир Зеленський увів до складу української делегації в ТКГ експрем'єра Вітольда Фокіна

Президент України Володимир Зеленський увів до складу делегації Києва для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна.

Як повідомляє Офіс президента України, відповідний указ Зеленський підписав у вівторок, 18 серпня. "Згідно з документом, Володимир Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою)", - йдеться у повідомленні. 87-річний Вітольд Фокін був прем'єр-міністром України в 1990-1992 роках - у часи президентства чинного голови делегації Києва в ТКГ Леоніда Кравчука.

Леонід Кравчук  зазначив, що Вітольд Фокін допоможе налагодити взаємодію як із жителями Донбасу, які проживають на непідконтрольній Україні території, так і з тими, хто живе зараз на решті території країни.

"Фокін буде, як і Резніков (віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков. - Ред.), першим заступником голови української делегації. Його головне завдання (...) - це взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території України, а їх уже майже 1,5 мільйона осіб. Також багато переселилися і за кордон", - сказав Кравчук 18 серпня у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Кравчук зазначив, що важливо знати не тільки думку "керівників цих утворень" (на території ОРДЛО - Ред.), чи політичних сил, чи думку Росії, а також, про що думають і чого хочуть люди, які жили на Донбасі до війни і були змушені виїхати звідти. За його словами, "Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів".

Сам Вітольд Фокін у коментарі "Інтерфаксу-Україна" напередодні зазначив, що відповідатиме "за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи мінської Тристоронньої контактної групи". За словами Фокіна, він та Олесій Резніков матимуть різні ділянки відповідальності. 

Нагадаємо, що 30 липня президент України Володимир Зеленський призначив експрезидента Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ. Перше засідання групи за участю Кравчука має відбутися 18 серпня у форматі відеоконференції. 

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