Володимир Зеленський склав присягу президента України

У парламенті України в понеділок, 20 травня, відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Перед цим обраний президент пройшовся пішки по площі перед Верховною Радою, вітався з людьми, які очікували інавгурації, та робив з ними фотографії.

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди інавгурації відкрив її голова Андрій Парубій, який повідомив про гостей. Серед них були усі українські президенти, окрім Віктора Януковича, колишні голови Верховної Ради, голови Конституційного суду та Центральної виборчої комісії та інші українські посадовці.

Також на інавгурації були присутні президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини, а також віце-президент Туреччини, прем'єр-міністр Молдови, віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, міністр енергетики США, міністр оборони Канади, міністр з питань Європи з Франції, глава МЗС Польщі, а також ще понад 40 інших високих представників іноземних держав. Також в залі Верховної Ради були присутні почесний патріарх Православної церкви України Філарет та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Після представлення гостей Зеленський увійшов до зали Верховної Ради, де був виконаний державний гімн. Після цього виступили голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, яка оголосила результати президентських виборів. Своєю чергою голова Конституційного суду Наталя Шаптала, яка підтвердили, що Зеленський виконав усі вимоги закону, і нічого не перешкоджає йому вступити на посаду та вступив на посаду глави держави.

Після цього Зеленський склав присягу. "Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі", - сказав він. Після цього Володимир Зеленський скріпив текст присяги своїм підписом.

З приміщення парламенту Володимир Зеленський відправиться у Маріїнський палац. Там він візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та підняття державного прапора України. Після цього він зустрінеться з іноземними делегаціями.

Перед початком інавгурації дороги в урядовому кварталі Києва були перекриті. Доступ до Маріїнського парку, а також безпосередньо до будівлі Верховної Ради, був можливий через встановлені рамки металошукачів. На чергуванні у столиці перебуває близько 400 працівників ДСНС України та 90 одиниць техніки, повідомили в міністерстві внутрішніх справ. Для реагування на можливі надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події поблизу місць проведення заходів організовано чергування 43 рятувальників та шести одиниць техніки.

Минулого тижня Зеленський пошкодував через те, що згідно з законодавством інавгурація відбувається у будівлі парламенту. "Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться у залі Верховної Ради, перед депутатами", - написав він на своїй сторінці у Facebook, запросивши всіх охочих до Маріїнського парку.