Володимир Зеленський розповів, коли може зустрітися з Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів, що його зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні планується на вересень, інформує агенція "Інтерфакс-Україна" в суботу, 3 серпня. "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - сказав президент.

Зеленський заперечує, що користувався послугами лобістів

Зеленський також продовжує наполягати, що не користувався послугами американських лобістів під час президентських виборів. "Я ніколи ніким не користувався. Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

На уточнююче запитання, чи не міг хтось діяти в його інтересах, Зеленський сказав: "Я не знаю, напевне, вони ж там брехню не пишуть - хтось може (замовляв послуги лобістів у США. - Ред.), я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ніякої копійки не платив".

Нагадаємо, видання "Голос Америки" повідомило про контракт між Signal Group Consulting та "Володимир Зеленський - Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена" за реєстраційним номером 6661. Він був підписаний 3 квітня 2019 року. Співпраця нібито тривала до 21 травня. У команді Зеленського заперечували цю інформацію.

Згодом лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні.

У ньому зазначається, що американські лобісти контактували з офісами конгресменів, сенаторів, Держдепартаментом та домовлялися про зустрічі з представниками Зеленського. Відповідно до документів, поданих у міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар розміром 60 тисяч доларів та відшкодування витрат на 9,3 тисячі доларів.

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