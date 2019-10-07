Володимир Зеленський підписав указ про призов в армію з 18 років

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 січня, підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році. При цьому призовний вік у документі зазначено в діапазоні від 18 до 27 років.

"Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", - йдеться в указі.

Також указом визначені строки для проведення чергових призовів українців на строкову військову службу: у квітні - червні та жовтні - грудні 2020 року. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, крім окремих пунктів.

18-та ти 19-річних до війська братимуть лише добровільно

У свою чергу, міністр оборони України Андрій Загороднюк уточнив, що на строкову службу не будуть призивати 18-ти та 19-річних юнаків, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно захочуть вступити до Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Загороднюк зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, указ президента виданий відповідно до вимог чинного законодавства України. "Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація - раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", - розповів міністр. Він запевнив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, хлопці від 20 років. А ті, кому виповнилося 18 та 19 років, - за їхнім власним бажанням. Також Загороднюк нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що в 2015 році президент України Петро Порошенко заявив, що призов громадян до лав Збройних сил України буде збережено, а вік призовників буде підвищено з 18 до 20 років, при цьому призовники гарантовано не потраплятимуть до зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Згодом Порошенко щорічно до 2019 року включно підписував укази про призов на строкову військову службу осіб чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 20 років, але вони не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

