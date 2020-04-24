 Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Новини

Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі

Із 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. Чи продавати землю іноземцям, вирішить референдум.

Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі

Володимир Зеленський підписав закон про відкриття ринку землі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє Офіс президента України на своєму сайті та в соцмережах Facebook і Twitter у вівторок, 28 квітня.

Закон передбачає, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. Із 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Закон забороняє продаж державних та комунальних земель. Питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Володимир Зеленський назвав підписання документа "історичним моментом для всіх українців" і для себе особисто.

Закон "забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України" і "сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі", йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" № 552-ІХ 31 березня 2020 року.

В Україні налічується понад 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Мораторій на продаж землі був чинний із 2002 року. Аграрний ринок функціонує через оренду, що призводить до меншої продуктивності та інвестицій. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом.

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