Володимир Зеленський підписав закон проти "поправкового спаму"

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю, 24 квітня, так званий закон проти "поправкового спаму". Про підписання Зеленським цього законопроєкту повідомив офіційний сайт глави держави.

Раніше цього дня під час позачергового засідання Верховна Рада України не підтримала всі чотири проєкти постанов про скасування цього закону, що дозволило спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову підписати його. Сам нормативний акт був ухвалений парламентом 16 квітня.

Особлива процедура

Законом в регламенті ВР закріплюється особлива процедура розгляду законопроєкту в другому читанні, яку зможуть ініціювати 150 депутатів, а підтримати - 226 і більше. Ця норма не поширюватиметься на проєкти кодексів і змін до Конституції, законопроєкти, до яких надійшло менше ніж 500 поправок, і проєкти, кількість поправок до яких не перевищує вп'ятеро кількість статей (пунктів) ухваленого в першому читанні документа.

Крім того, кожна депутатська фракція та група має право визначити по п'ять важливих неврахованих поправок, які буде обговорено і проголосовано на пленарному засіданні. Водночас позафракційні депутати зможуть обґрунтувати по одній поправці.

Підписаним Зеленським нормативним актом також обмежується час виступів за поправками на пленарному засіданні під час розгляду законопроєкту в другому читанні за особливою процедурою - від однієї до двох хвилин. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроєкт про банківську діяльність, відомий як "антиколомойський закон", ухвалення якого є однією із двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкту було подано понад 16 тисяч поправок, що було багатьма сприйнято як спроба затягнути його ухвалення.

Вже 16 квітня депутати ухвалили в остаточному другому читанні закон проти "поправкового спаму".

Профільний комітет досі розглядає правки

Раніше цього дня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що комітет може завершити розгляд законопроєкту про банківську діяльність в першій половині 27 квітня, а в перспективі одного-двох тижнів розглянути його в залі Верховної Ради.

"Нам залишилося з десяток голосувань за цим законопроєктом у понеділок о 10-й ранку. І думаю, що ми вже до обіду (понеділка - Ред.) зможемо ухвалити рішення загалом за цим законопроєктом і рекомендувати Верховній Раді ухвалити його в другому читанні та в цілому", - сказав Гетманцев журналістам у четвер, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, комітет пройшов близько 90 відсотків із 16,5 тисячі поправок, поданих до другого читання законопроєкту про банківську діяльність.