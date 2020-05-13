 Володимир Зеленський підписав ″антиколомойський″ закон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2020

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Новини

Володимир Зеленський підписав "антиколомойський" закон

Володимир Зеленський підписав закон про банки, який був однією з умов отримання коштів від МВФ.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 травня, підписав закон щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, який Верховна Рада ухвалила 13 травня.

Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, даний закон передбачає комплекс змін, спрямованих на вдосконалення діяльності банків, а також врегулювання особливостей судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку. "Крім того, законом запроваджуються оновлені механізми виведення банків з ринку, які спрямовані на удосконалення ліквідаційної процедури та задоволення вимог якомога більшої кількості кредиторів банку, що ліквідується, а також удосконалення механізмів можливої участі держави у виведенні банку з ринку", - йдеться у повідомленні.

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Цей крок сприятиме посиленню надійності та стабільності банківської системи і відновленню довіри до неї з боку вкладників і кредиторів, стверджується у повідомленні. Також реалізація положень закону допоможе підвищити ефективність виконання Національним банком України (НБУ) своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, завершити процедури виведення банків з ринку чи ліквідації тих банків, рішення щодо яких скасовані судами.

"Антиколомойський" закон подолав опір

Нагадаємо, цей закон, який охрестили також "антиколомойським", зокрема має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи. Ухвалення закону було однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Києву кредитних коштів.

Після того як Верховна Рада 30 березня проголосувала за відповідний законопроєкт у першому читанні, до нього було подано понад 16 тисяч поправок, що багато-хто сприйняв як спробу затягнути ухвалення документа. Аби розблокувати його, 16 квітня депутати ухвалили закон проти "поправкового спаму".

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 травня, на якому був присутній і Володимир Зеленський, 270 депутатів підтримали закон у другому читанні. Однак його підписання заблокували народні депутати Антон Поляков та Олександр Дубінський, які зареєстрували проєкти відповідних постанов. 19 травня Верховна Рада не підтримала ці постанови, розблокувавши підписання закону спікером парламенту Дмитром Разумковим та президентом Володимиром Зеленським.

Представники фракції "Батьківщина" пообіцяли оскаржити цей закон у Конституційному суді.

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Верховна Рада розблокувала підписання закону про банки 19.05.2020

Парламент України не підтримав проєкти постанов про скасування результатів голосування закону про банки. Тепер голова Верховної Ради зможе підписати "антиколомойський" закон та передати його на підпис президенту України.

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Верховна Рада ухвалила "антиколомойський" закон 13.05.2020

Депутати Верховної Ради України підтримали законопроєкт про банківську діяльність. За його ухвалення у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних обранців.

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