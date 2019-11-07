Володимир Зеленський призначив нового представника в уряді

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду представника в уряді Олексія Перевезенцева. Відповідний указ, підписаний Зеленським, оприлюднено на сайті президента у понеділок, 11 листопада. Перевезенцев обійматиме посаду представника президента в уряді поза штатом.

Раніше Зеленський підписав указ, яким звільнив з посади представника президента в Кабінеті міністрів України Андрія Геруса. Герус обіймав цю посаду з травня 2019 року. Обраний у липні до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу", нині Герус очолює в парламенті комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Перевезенцев був державним секретарем міністерства економічного розвитку і торгівлі, до цього був директором юридичного департаменту в тому самому міністерстві. Паралельно у 2015-2016 роках Перевезенцев обіймав посаду радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, повідомляє "Інтерфакс-Україна". У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.