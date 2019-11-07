 Володимир Зеленський призначив нового представника в уряді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Володимир Зеленський призначив нового представника в уряді

Представником президента України в Кабінеті міністрів поза штатом призначено Олексія Перевезенцева.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду представника в уряді Олексія Перевезенцева. Відповідний указ, підписаний Зеленським, оприлюднено на сайті президента у понеділок, 11 листопада. Перевезенцев обійматиме посаду представника президента в уряді поза штатом.

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З 1 липня в Україні діє нова модель ринку електроенергії. В Кабміні кажуть про незмінність цін для населення, однак представник президента в уряді повідомив, що вугільні електростанції підняли ціну на 50 відсотків. (01.07.2019)

В українському уряді анонсували рішення, яке дозволить забезпечити Луганську ТЕС паливом, але не передбачатиме спеціальної знижки на газ для неї. Утім, як саме виглядатиме план, в Кабміні не уточнили. (15.08.2019)

Раніше Зеленський підписав указ, яким звільнив з посади представника президента в Кабінеті міністрів України Андрія Геруса. Герус обіймав цю посаду з травня 2019 року. Обраний у липні до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу", нині Герус очолює в парламенті комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Перевезенцев був державним секретарем міністерства економічного розвитку і торгівлі, до цього був директором юридичного департаменту в тому самому міністерстві. Паралельно у 2015-2016 роках Перевезенцев обіймав посаду радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, повідомляє "Інтерфакс-Україна". У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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